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Вся страна благодарит за золото, а он мечтает о борще. Жена олимпийского чемпиона Дениса Спицова — о победе мужа

Ксения рассказала, как она настраивала супруга перед стартом

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Год назад Денис сломал руку, а теперь он олимпийский чемпион (на фото с супругой Ксенией)

Год назад Денис сломал руку, а теперь он олимпийский чемпион (на фото с супругой Ксенией)

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На зимних Олимпийских играх в Пекине лыжник Денис Спицов завоевал серебро и золото. Второе место он занял в скиатлоне — сразу после своего партнера по команде Александра Большунова. Во время гонки оба спортсмена упали, но это не помешало им в итоге подняться на пьедестал.

Скиатлон — индивидуальная гонка, когда спортсмены используют два стиля: классический и коньковый. Состоит из двух этапов по 15 километров.

Олимпийским чемпионом Спицов стал в эстафете 4 по 10 километров — он бежал третьим на этапе. Всё закончилось большим отрывом от конкурентов и победным финишем.

Редакция 72.RU поговорила с главным болельщиком Дениса Спицова — его женой Ксенией. Она рассказала, через какие преграды прошел лыжник и что ему не нравится в олимпийском Пекине.

— Ксения, сильно переживали за Дениса?

— Перед гонкой с вечера у меня не было аппетита, текли слезы. Было непонятное состояние. До гонки был мандраж — когда они бежали, я очень сильно переживала, погода еще была кошмарная. Первым двум лыжникам нужно было уйти в отрыв, чтобы Денису и Сергею уже было полегче и они смогли его удержать.

— Какие эмоции испытали на финише Дениса?

— На финише Дениса — на 3-м этапе — я увидела, что он начал хорошо. Уже потом смотрю — у него лыжи почти не едут. Такая ситуация — это почти всё. Столько снега же еще выпало! Они шли почти что по сугробам. После его этапа отрыв стал чуть меньше. Думала: главное, что следующим поедет Устюгов, он тяжелее. Я разговаривала с мужем до этого — он сказал: «Блин, у нас с Серегой на двоих одни лыжи», у Устюгова они намного лучше. Прошлую Олимпиаду он, кстати, тоже бежал на лыжах Устюгова.

Всего год назад Денис сломал руку, а сейчас стал олимпийским чемпионом. Это здорово! Я его поддерживала всегда, как оказалось — случайности не случайны.

— Вы сразу смогли связаться с мужем и поздравить?

— Сразу после гонки мы не созванивались. Я ему сказала вечером: «Возьми телефон с собой, а то опять не получится дозвониться». Когда был скиатлон, он мне позвонил очень поздно. Тут мы пообщались, когда они поехали на награждение и после него, как только приехали домой, в олимпийскую деревню.

— Что Денис говорил перед гонкой и есть ли у вас какие-то ритуалы с ним? Как он готовился к гонке?

— Ритуалов особых нет. Я знаю его привычку перед гонкой. Он никогда не любит разговаривать ни с кем и читать сообщения, которые ему пишут перед гонкой. Смотрит только мои. Я ему пишу много мотивационных, и он уходит на старт.

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

Когда я ему позвонила перед эстафетой вечером, он был сам не свой, как будто другой человек. Спросила, что случилось, он говорит — всё нормально, сдерживает себя эмоционально. Так он просто настраивался. Ладно, говорю, иди на процедуры, завтра позвонишь после гонки.

— Жаловался ли на что-то Денис во время Олимпиады в Пекине?

— Жаловался, на еду. Там редко можно что-то нормально поесть. Он уже говорил в интервью, что хочет борщ. Поэтому, как приедет, будет есть борщ!

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