Вся страна благодарит за золото, а он мечтает о борще. Жена олимпийского чемпиона Дениса Спицова — о победе мужа

На зимних Олимпийских играх в Пекине лыжник Денис Спицов завоевал серебро и золото. Второе место он занял в скиатлоне — сразу после своего партнера по команде Александра Большунова. Во время гонки оба спортсмена упали, но это не помешало им в итоге подняться на пьедестал.

Скиатлон — индивидуальная гонка, когда спортсмены используют два стиля: классический и коньковый. Состоит из двух этапов по 15 километров.



Олимпийским чемпионом Спицов стал в эстафете 4 по 10 километров — он бежал третьим на этапе. Всё закончилось большим отрывом от конкурентов и победным финишем.

