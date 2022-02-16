Вся страна благодарит за золото, а он мечтает о борще. Жена олимпийского чемпиона Дениса Спицова — о победе мужа

На зимних Олимпийских играх в Пекине лыжник Денис Спицов завоевал серебро и золото. Второе место он занял в скиатлоне — сразу после своего партнера по команде Александра Большунова. Во время гонки оба спортсмена упали, но это не помешало им в итоге подняться на пьедестал.
Скиатлон — индивидуальная гонка, когда спортсмены используют два стиля: классический и коньковый. Состоит из двух этапов по 15 километров.
Олимпийским чемпионом Спицов стал в эстафете 4 по 10 километров — он бежал третьим на этапе. Всё закончилось большим отрывом от конкурентов и победным финишем.
Редакция 72.RU поговорила с главным болельщиком Дениса Спицова — его женой Ксенией. Она рассказала, через какие преграды прошел лыжник и что ему не нравится в олимпийском Пекине.
— Ксения, сильно переживали за Дениса?
— Перед гонкой с вечера у меня не было аппетита, текли слезы. Было непонятное состояние. До гонки был мандраж — когда они бежали, я очень сильно переживала, погода еще была кошмарная. Первым двум лыжникам нужно было уйти в отрыв, чтобы Денису и Сергею уже было полегче и они смогли его удержать.
— Какие эмоции испытали на финише Дениса?
— На финише Дениса — на
Всего год назад Денис сломал руку, а сейчас стал олимпийским чемпионом. Это здорово! Я его поддерживала всегда, как оказалось — случайности не случайны.
— Вы сразу смогли связаться с мужем и поздравить?
— Сразу после гонки мы не созванивались. Я ему сказала вечером: «Возьми телефон с собой, а то опять не получится дозвониться». Когда был скиатлон, он мне позвонил очень поздно. Тут мы пообщались, когда они поехали на награждение и после него, как только приехали домой, в олимпийскую деревню.
— Что Денис говорил перед гонкой и есть ли у вас какие-то ритуалы с ним? Как он готовился к гонке?
— Ритуалов особых нет. Я знаю его привычку перед гонкой. Он никогда не любит разговаривать ни с кем и читать сообщения, которые ему пишут перед гонкой. Смотрит только мои. Я ему пишу много мотивационных, и он уходит на старт.
СЮЖЕТ
Когда я ему позвонила перед эстафетой вечером, он был сам не свой, как будто другой человек. Спросила, что случилось, он говорит — всё нормально, сдерживает себя эмоционально. Так он просто настраивался. Ладно, говорю, иди на процедуры, завтра позвонишь после гонки.
— Жаловался ли на что-то Денис во время Олимпиады в Пекине?
— Жаловался, на еду. Там редко можно что-то нормально поесть. Он уже говорил в интервью, что хочет борщ. Поэтому, как приедет, будет есть борщ!