Давно не виделись: хоккейные сборные России и Дании играют в четвертьфинале на Олимпиаде в Пекине

Вчера наша сборная провела тренировку в Пекине, после которой игроки поделились с журналистами своими соображениями перед матчем с датчанами.

— Где-то, безусловно, будет полегче, потому что уже знаем, играли против них. Нас ждет хорошая игра. Мы сделали выводы, поговорили, думаю, мы полностью готовы. Будет полная самоотдача, это точно. Выйдем, будем биться, играть, радовать наших болельщиков. Мы уже перед тренировкой знали, против кого будем играть, и делали акцент на завтрашнюю игру, — сказал защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев.

