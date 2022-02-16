Давно не виделись: хоккейные сборные России и Дании играют в четвертьфинале на Олимпиаде в Пекине

Третье звено у нас на площадке, немного повозились в углу возле ворот Себастиана Дама. Александр Никишин щелкнул от синей — мимо!
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Темп крайне невысокий на первых минутах. Основные действия происходят либо в средней зоне, либо у бортов. Датчане вообще не рискуют пока идти в атаку и просто вбрасывают шайбу в нашу зону.
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Датчане пока играют от обороны — лишь один игрок в средней зоне, а четверо встречают у синей линии. Пока сложно продраться через такие защитные баррикады.
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Старт первого периода
Поехали! Игра началась, и наши хоккеисты выигрывают стартовое вбрасывание.
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Всё внимание — на центральный круг вбрасывания. Скоро начнем!
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Главные арбитры сегодняшнего матча — канадец Майкл Кэмпбелл и чех Мартин Франё (он знаком всем тем, кто смотрит игры КХЛ).
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Наши хоккеисты первыми выходят на лед! Датчане — следом.
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Наша сборная как номинальные хозяева встречи играют в красной форме, датчане — в белой.
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Обе команды уже в подтрибунных помещениях и скоро появятся на льду! Нервное ожидание усиливается.
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Бывший хоккеист и комментатор матча России и Дании на Первом канале Игорь Ларионов надеется, что наша сборная покажет хорошую игру:
— Уважение к сопернику, игра коллективная, игра в пас, игра с предельной концентрацией от первой до последней секунды. Этого жду от нашей сборной сегодня. Начался плей-офф, где каждый матч решающий. Надеюсь увидеть хороший хоккей в исполнении ребят.
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Кстати, игра проходит на стадионе «Укэсун Спортс-центр» — именно здесь вчера сборная Дании получила путевку в четвертьфинал, обыграв сборную Латвии.
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Вести с параллельного матча между США и Словакией — уже идет третий период. Пока американцы обыгрывают словаков со счетом 2:1. А буквально через 10 минут начнется и наша игра!
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Кадры из раздевалки сборной России перед матчем
Тут секретные кадры из раздевалки нашей сборной перед матчем. Давайте посмотрим, как настраиваются наши хоккеисты на важную игру!
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А вот что по поводу предстоящего матча думает защитник ЦСКА Никита Нестеров:
— Тут много команд играют в закрытый хоккей, мы даже заиграли в закрытый хоккей. В первых играх мы не могли забить, реализовать свои моменты, а с чехами игра была открытая, потому что много удалений было, мы проигрывали, пришлось открываться. Каждый знает, что надо держать себя в руках, дисциплина — прежде всего, надо играть на команду и не принимать глупых решений. С датчанами важно не терять шайбу в средней зоне, потому что они ждут контратаку, шайбу надо доводить до ворот. На замахах играть, потому что они очень много блокируют шайбу.
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Вчера наша сборная провела тренировку в Пекине, после которой игроки поделились с журналистами своими соображениями перед матчем с датчанами.
— Где-то, безусловно, будет полегче, потому что уже знаем, играли против них. Нас ждет хорошая игра. Мы сделали выводы, поговорили, думаю, мы полностью готовы. Будет полная самоотдача, это точно. Выйдем, будем биться, играть, радовать наших болельщиков. Мы уже перед тренировкой знали, против кого будем играть, и делали акцент на завтрашнюю игру, — сказал защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев.
Высказался и молодой форвард омского «Авангарда» Арсений Грицюк, который в матче против сборной Чехии забросил свою первую шайбу на Олимпиаде:
— Тренеры сказали, чтобы мы немного поменяли стиль игры. Нам надо выходить первым номером, задавать ритм, и я надеюсь, что у нас это получится. По сочетаниям — мы катаемся так же, как в предыдущем матче, пытаемся зацепиться за нашу игру. С чехами получалось неплохо взаимодействовать в атаке. Может, в обороне и не так хорошо, но я надеюсь, что завтра мы выйдем более ответственно и будет хороший хоккей.
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Немного милоты перед игрой! Посмотрите, как родные и близкие хоккеистов сборной России трогательно поддерживают их перед ответственным матчем с Данией.
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Букмекеры уверенно отдают победу сборной России — коэффициент на выигрыш нашей команды составляет 1,37, в то время как на Данию аж 7,6 (на то, что исход матча решится в дополнительное время, коэффициент тоже достаточно большой — 6).
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У датчан путь на групповом этапе был не менее успешным. Несмотря на поражение от сборной России, в своем первом матче на Олимпиаде скандинавы неожиданно обыграли чехов (2:1), а в третьей игре, богатой на голы, разобрались со сборной Швейцарии (5:3). Тем не менее две победы не помогли датчанам напрямую пройти в четвертьфинал. Пришлось пробираться через квалификационный раунд и обыгрывать сборную Латвии (3:2).
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А вот хоккеисты готовятся к матчу уже на льду.
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Вспомним, как играла хоккейная сборная России в групповом этапе. Помимо победы над сборной Дании, наши хоккеисты обыграли швейцарцев со счетом 1:0. Две эти победы помогли россиянам напрямую выйти в четвертьфинал плей-офф, поэтому матч с Чехией особой турнирной роли не играл. Собственно, именно в нем мы впервые увидели более-менее зрелищный хоккей с участием наших хоккеистов — команды забросили 11 шайб на двоих, при этом чехи оказались сильнее в овертайме и выиграли со счетом 6:5. Три матча, семь очков, первое место в
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Интересно, что это первое выступление на Олимпиаде в истории для хоккейной сборной Дании. В целом же высшее достижение команды — выход в 1/4 финала на чемпионатах мира 2010 и 2016 годов.
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Кстати, параллельно с нашей встречей будет идти матч сборных США и Словакии. Чуть позднее, в
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На групповом этапе в матче против Дании голами отличились нападающие Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов — форвард ЦСКА открыл счет во втором периоде, а омич Семёнов поставил точку шайбой в пустые ворота. Кто из игроков нашей сборной отличится сегодня?
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Состав сборной Дании
А вот и состав датчан! В воротах будет играть основной голкипер Себастьян Дам. Фредерик Диков, который играл против России на групповом этапе, сегодня будет лишь запасным вратарем. Кроме того, матч пропустит лидер сборной Дании — нападающий Никлас Йенсен, который получил травму в квалификационном матче с Латвией. Таким образом, в составе датчан сегодня будет всего два Йенсена — на матч не заявлен также защитник Йеспер Йенсен Аабо. Звенья же выглядят следующим образом:
- Франс Нильсен — Миккель Бёдкер — Ник Олесен;
- Фредерик Сторм — Патрик Руссель — Петер Регин;
- Мортен Мадсен — Матиас Бау — Николай Мейер;
- Мортен Поульсен — Йеспер Йенсен — Миккель Огор.
А это защитные связки:
- Оливер Лауридсен — Эмиль Кристенсен;
- Матиас Лассен — Маркус Лауридсен;
- Оливер Ларсен — Николас Йенсен.
Роль
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Состав сборной России
Кто сегодня будет защищать честь сборной в четвертьфинале? На воротах — снова Иван Федотов, а вот вторым голкипером будет Тимур Билялов. Видимо, тренерский штаб нашей сборной решил чередовать бэкапов каждую игру. В остальном — вообще никаких изменений по сравнению с матчем против Чехии. Форвард Дмитрий Воронков, который в прошлой встрече получил матч-штраф за удар локтем в голову чешского нападающего Лукаша Седлака, сегодня играет в третьем звене. Лучший же бомбардир сборной Кирилл Семёнов снова будет исполнять роль
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Пока мы все в нервном ожидании, — небольшой опрос. Как думаете, кто победит сегодня?
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Всем добрый день, дорогие друзья!
Матч стартует уже через полчаса, и по его итогам станет известно, какая сборная продолжит выступать в этом плей-офф, а какая отправится на отдых.
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