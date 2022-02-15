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Российские фигуристки Валиева и Щербакова лидируют по итогам короткой программы на Олимпиаде

Имя новой олимпийской чемпионки станет известно 17 февраля

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Камила Валиева появилась на льду впервые после допингового скандала

Камила Валиева появилась на льду впервые после допингового скандала

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В Пекине завершилась короткая программа фигуристок-одиночниц. Россию представили сразу три участницы: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Наши фигуристки изначально были в лидерах соревнований, их выступления завершали программу.

По итогам короткой программы первое место занимает Камила Валиева, на втором — Анна Щербакова, на третьем месте — японка Каори Сакамото.

Первой из россиянок на лед вышла Камила Валиева. В самом начале она допустила ошибку в тройном акселе, по итогам выступления получила 82,16 балла. Камилу проводили громкими аплодисментами, а сама она расплакалась.

Анна Щербакова откатала программу чисто, ее результат — 80,20 балла. Замыкала прокаты японка Каори Сакамото, ее результат — 79,84 балла. У Александры Трусовой четвертый результат — 74,60.

Соревнования фигуристок продолжатся 17 февраля, девушки покажут произвольную программу, тогда же станет известен итоговый результат и имя новой олимпийской чемпионки.

СЮЖЕТ

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Напомним, ранее МОК отказался проводить церемонию награждения российских фигуристов из-за допингового скандала с участием Валиевой. МОК также заявил, что не будет награждать победительниц одиночного турнира, если среди них окажется Камила. Подробности допингового скандала с Валиевой читайте в нашем материале. Историю фигуристки, которой 15 лет и которая уже олимпийская чемпионка, — ищите здесь.

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