Российские фигуристки Валиева и Щербакова лидируют по итогам короткой программы на Олимпиаде

Напомним, ранее МОК отказался проводить церемонию награждения российских фигуристов из-за допингового скандала с участием Валиевой. МОК также заявил, что не будет награждать победительниц одиночного турнира, если среди них окажется Камила. Подробности допингового скандала с Валиевой читайте в нашем материале. Историю фигуристки, которой 15 лет и которая уже олимпийская чемпионка, — ищите здесь.