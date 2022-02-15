Фантастически упущенное золото в биатлоне и полная стабильность в фигурном катании: итоги 11-го дня Олимпиады

Не вторник, а сплошная драма в олимпийской деревне! И в центре сюжета — сборная ОКР. Упущенное в последний момент золото в биатлоне и две секунды, которых не хватило конькобежцам до победы. Это далеко не все новости из Пекина сегодня. Рассказываем обо всем подробнее.

Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала четвертой в слоупстайле. Победа досталась сопернице из Швейцарии, серебро — у китаянки, бронза — у эстонки. После соревнований наша спортсменка заявила, что ей весь день занижали оценки: она единственная исполнила Double Cork с вращением на 1440 градусов на третьем трамплине, но судьи не приняли это во внимание.