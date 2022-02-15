Фантастически упущенное золото в биатлоне и полная стабильность в фигурном катании: итоги 11-го дня Олимпиады

Не вторник, а сплошная драма в олимпийской деревне! И в центре сюжета — сборная ОКР. Упущенное в последний момент золото в биатлоне и две секунды, которых не хватило конькобежцам до победы. Это далеко не все новости из Пекина сегодня. Рассказываем обо всем подробнее.
Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала четвертой в слоупстайле. Победа досталась сопернице из Швейцарии, серебро — у китаянки, бронза — у эстонки. После соревнований наша спортсменка заявила, что ей весь день занижали оценки: она единственная исполнила Double Cork с вращением на 1440 градусов на третьем трамплине, но судьи не приняли это во внимание.
Настоящая драма случилась в мужском биатлоне. В эстафете 4 х 7,5 км наши парни шли первыми, но последний огневой рубеж перевернул вообще весь исход соревнований.
В составе нашей команды выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. На четвертом, заключительном этапе Цветков передал Латыпову эстафету с преимуществом 41,3 секунды. В стрельбе из положения лежа биатлонист не допустил ни одного промаха, почти с минутным преимуществом пришел на последний огневой рубеж и... промахнулся пять раз. Латыпову пришлось уйти на два штрафных круга, при этом соперники отстреляли чисто и ушли на финиш. Наш результат — третье место. И слезы Эдуарда Латыпова после дистанции.
— Можно сказать, не справился со своей работой. Думаю, болельщики разочарованы. И я тоже разочарован. Прошу прощения, что всё так получилось, — сказал после эстафеты Эдуард Латыпов. — Боролись именно за золото. Мы все этого хотели, ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. Но на моем этапе этого не получилось.
— Я пытался переизготовиться, но дальше сработала психология, когда что-то идет не так и не получается. На дополнительных патронах меня немножко отпустило. Понимал, что надо закрывать. Всё преимущество было упущено, и оставалось только доработать финишный круг.
Мы всё равно поздравляем наших парней с медалью, бронза Олимпиады — достойный результат! Для Карима Халили и Максима Цветкова это первые олимпийские медали. Эдуард Латыпов на Играх в Пекине выиграл свою третью медаль, Александр Логинов — вторую.
Следом за биатлонистами наша мужская сборная конькобежцев заняла второе место в командной гонке преследования. Отставание Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова от лидера — сборной Норвегии — составило 2,38 секунды. Третье место — у команды США.
У женской сборной по конькобежному спорту четвертое место. Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили 1,80 секунды команде Нидерландов в забеге за бронзу. Золото у конькобежек из Канады, им же принадлежит новый олимпийский рекорд — 2 минуты 53,44 секунды. Серебро — у спортсменок из Японии.
Экипаж бобслеистов Ростислава Гайтюкевича и Алекся Лаптева завершил свое выступление на восьмой строчке. Весь пьедестал заняла сборная Германии.
Зато порадовали наши фигуристки — у девушек сегодня прошла короткая программа. Промежуточные результаты более чем ободряют: Камила Валиева — первая, Анна Щербакова — вторая, Александра Трусова — четвертая. Между ними осталась лишь японка Каори Сакамото.
У Камилы Валиевой это был первый выход на лед после допингового скандала. Расследование продолжается, но МОК уже наложил ограничения — комитет запретил проводить торжественные церемонии с участием фигуристки. Спортсменка признавалась, что этот скандал потрепал ей нервы, она эмоционально устала. После короткого проката Камила дала волю эмоциям — пока зал ей аплодировал, она заплакала.
СЮЖЕТ
Развязку в фигурном катании будем наблюдать 17 февраля. А пока у нашей сборной 20 медалей — четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых. Это девятое место в командном зачете.
Олимпийские игры в Пекине завершатся в это воскресенье, 20 февраля.