15 февраля вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 1/10
usd 76.58
eur 86.85
Тема дняЭвакуировали торговый центр
Все новости
Все новости

Фантастически упущенное золото в биатлоне и полная стабильность в фигурном катании: итоги 11-го дня Олимпиады

Держите свежий дайджест с морозных пекинских стадионов

288
1Обсудить

Поделиться

Эдуард Латыпов — бесспорно, спортсмен дня. И драма этого дня

Эдуард Латыпов — бесспорно, спортсмен дня. И драма этого дня

Поделиться

Не вторник, а сплошная драма в олимпийской деревне! И в центре сюжета — сборная ОКР. Упущенное в последний момент золото в биатлоне и две секунды, которых не хватило конькобежцам до победы. Это далеко не все новости из Пекина сегодня. Рассказываем обо всем подробнее.

Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала четвертой в слоупстайле. Победа досталась сопернице из Швейцарии, серебро — у китаянки, бронза — у эстонки. После соревнований наша спортсменка заявила, что ей весь день занижали оценки: она единственная исполнила Double Cork с вращением на 1440 градусов на третьем трамплине, но судьи не приняли это во внимание.

Анастасия Таталина, участница сборной ОКР по фристайлу

Анастасия Таталина, участница сборной ОКР по фристайлу

Поделиться

Настоящая драма случилась в мужском биатлоне. В эстафете 4 х 7,5 км наши парни шли первыми, но последний огневой рубеж перевернул вообще весь исход соревнований.

В составе нашей команды выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. На четвертом, заключительном этапе Цветков передал Латыпову эстафету с преимуществом 41,3 секунды. В стрельбе из положения лежа биатлонист не допустил ни одного промаха, почти с минутным преимуществом пришел на последний огневой рубеж и... промахнулся пять раз. Латыпову пришлось уйти на два штрафных круга, при этом соперники отстреляли чисто и ушли на финиш. Наш результат — третье место. И слезы Эдуарда Латыпова после дистанции.

— Можно сказать, не справился со своей работой. Думаю, болельщики разочарованы. И я тоже разочарован. Прошу прощения, что всё так получилось, — сказал после эстафеты Эдуард Латыпов. — Боролись именно за золото. Мы все этого хотели, ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. Но на моем этапе этого не получилось.

— Я пытался переизготовиться, но дальше сработала психология, когда что-то идет не так и не получается. На дополнительных патронах меня немножко отпустило. Понимал, что надо закрывать. Всё преимущество было упущено, и оставалось только доработать финишный круг.

Мы всё равно поздравляем наших парней с медалью, бронза Олимпиады — достойный результат! Для Карима Халили и Максима Цветкова это первые олимпийские медали. Эдуард Латыпов на Играх в Пекине выиграл свою третью медаль, Александр Логинов — вторую.

Следом за биатлонистами наша мужская сборная конькобежцев заняла второе место в командной гонке преследования. Отставание Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова от лидера — сборной Норвегии — составило 2,38 секунды. Третье место — у команды США.

Поделиться

После соревнований

После соревнований

Поделиться

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров — серебряные призеры пекинских Игр

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров — серебряные призеры пекинских Игр

Поделиться

У женской сборной по конькобежному спорту четвертое место. Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили 1,80 секунды команде Нидерландов в забеге за бронзу. Золото у конькобежек из Канады, им же принадлежит новый олимпийский рекорд — 2 минуты 53,44 секунды. Серебро — у спортсменок из Японии.

Российскому трио нехватило меньше двух секунд до третьего места

Российскому трио нехватило меньше двух секунд до третьего места

Поделиться

Экипаж бобслеистов Ростислава Гайтюкевича и Алекся Лаптева завершил свое выступление на восьмой строчке. Весь пьедестал заняла сборная Германии.

Зато порадовали наши фигуристки — у девушек сегодня прошла короткая программа. Промежуточные результаты более чем ободряют: Камила Валиева — первая, Анна Щербакова — вторая, Александра Трусова — четвертая. Между ними осталась лишь японка Каори Сакамото.

У Камилы Валиевой это был первый выход на лед после допингового скандала. Расследование продолжается, но МОК уже наложил ограничения — комитет запретил проводить торжественные церемонии с участием фигуристки. Спортсменка признавалась, что этот скандал потрепал ей нервы, она эмоционально устала. После короткого проката Камила дала волю эмоциям — пока зал ей аплодировал, она заплакала.

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

Развязку в фигурном катании будем наблюдать 17 февраля. А пока у нашей сборной 20 медалей — четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых. Это девятое место в командном зачете.

Олимпийские игры в Пекине завершатся в это воскресенье, 20 февраля.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

биатлонконькобежный спортфигурное катаниеОлимпиада в ПекинеКамила Валиевазимние Олимпийские игры
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter