«Я радуюсь, но эмоционально устала»: цена олимпийского золота Камилы Валиевой

Вряд ли кто-то из подростков сталкивался с таким стрессом, который пережила в последние дни 15-летняя фигуристка Камила Валиева. Девушке пришлось взрослеть на пекинской Олимпиаде на глазах у миллионов зрителей, под вспышками фотокамер и под бесконечные компрометирующие вопросы журналистов.



Скоро мы узнаем, кто взойдет на олимпийский пьедестал и состоится ли вообще церемония награждения. Ведь МОК заявил, что не собирается ее устраивать, если Камила Валиева займет любое из призовых мест. До разрешения главной интриги Игр остались считанные часы — соревнования у девушек начнутся в 13:00 по Москве. Этого времени вполне хватит, чтобы поближе познакомиться с историей фигуристки из Казани.

