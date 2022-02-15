«Я радуюсь, но эмоционально устала»: цена олимпийского золота Камилы Валиевой

Вряд ли кто-то из подростков сталкивался с таким стрессом, который пережила в последние дни
Скоро мы узнаем, кто взойдет на олимпийский пьедестал и состоится ли вообще церемония награждения. Ведь МОК заявил, что не собирается ее устраивать, если Камила Валиева займет любое из призовых мест. До разрешения главной интриги Игр остались считанные часы — соревнования у девушек начнутся в 13:00 по Москве. Этого времени вполне хватит, чтобы поближе познакомиться с историей фигуристки из Казани.
Начало карьеры
К 15 годам у Камилы богатый послужной список. Попав в 2018 году в группу к тренеру Этери Тутберидзе, сезон
На юниорском Гран-при в России Камила выиграла короткую и произвольную программы, набрав в сумме 221,95 балла. Тем самым фигуристка получила путевку в финал юниорского Гран-при в Турине. Правда, перед ним она получила травму, и в Италии ей пришлось выступать без элементов
Следующий этап — первенство России среди юниоров, где Камила набрала 238,17 балла и завоевала золотую медаль. Эта победа помогла фигуристке отобраться на чемпионат мира среди юниоров — 2020. Его Камила тоже выиграла с общей суммой баллов 227,30.
Взрослый дебют
В силу возраста в сезоне 2020–2021 Камила не могла участвовать во взрослых международных соревнованиях, поэтому участвовала в соревнованиях среди взрослых на национальном уровне.
На II этапе Кубка России Камила заняла второе место с общей суммой баллов в 233,70. Позже участвовала в
Также в сезоне 2020–2021 Камила взяла серебро чемпионата России и золото Кубка России.
Сезон 2021–2022 среди взрослых
В октябре 2021 года Камила дебютировала на международных соревнованиях среди взрослых. В турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy она допустила несколько ошибок и падений, но сделала три четверных прыжка. В итоге Валиева стала победителем турнира с двумя мировыми рекордами: в произвольной программе улучшила рекорд, принадлежавший Александре Трусовой, набрав 174,31 балла, а по итогам двух программ превзошла рекорд Алены Косторной, получив 249,24 балла.
Во втором этапе серии Гран-при в Ванкувере, набрав в общей сложности 265,08 балла, фигуристка заняла первое место и обновила мировые рекорды за произвольную программу и по сумме баллов за две программы, которые сама же и установила за три недели до этого.
В ноябре Камила приняла участие в шестом этапе серии Гран-при Rostelecom Cup, где выиграла короткую программу с мировым рекордом 87,42 балла. В произвольной программе фигуристка безукоризненно исполнила три четверных и четыре тройных прыжка, а также сложные вращения и дорожку шагов на четвертый уровень. Стала первой в произвольной программе и по сумме за две программы, набрав 185,92 и 272,71 балла соответственно. Обе оценки стали новыми мировыми рекордами, а Камила Валиева — обладательницей сразу трех мировых рекордов.
В декабре на чемпионате России Камила заняла промежуточное первое место в короткой программе (90,38 балла), а набрав в произвольной программе 193,10 балла, выиграла турнир. Ближайшая соперница, Александра Трусова, отставала от нее на 34,83 балла.
В январе 2022 года девушка выступила на чемпионате Европы в Таллине. Короткую программу выиграла с мировым рекордом 90,45 балла, улучшив на
Олимпиада в Пекине
На Олимпийских играх в Пекине команда с участием Валиевой получила наивысшую сумму по очкам в командных соревнованиях. Тогда российские спортсмены досрочно взяли золото Пекина, оставив позади спортсменов из США и Японии. Во время командного турнира фигуристов в Пекине Камила Валиева набрала 90,18 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 145,20 балла. Еще 128,17 балла принесли сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Награждение фигуристов сначала перенесли на понедельник, потом на вторник, а затем и вовсе на неопределенное время — из-за проблем с допингом у России. Сначала говорили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций, после издание Inside The Games сообщило, что задержка церемонии связана с допинг-пробой Валиевой. После этого РУСАДА автоматически отстранило фигуристку от соревнований и тренировок на Олимпиаде, но, посовещавшись,
14 февраля Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных женских соревнований на Олимпиаде. Как сообщалось в релизе суда, СAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства.
Подготовка к личному первенству была для Камилы тяжелой прежде всего психологически.
— Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх, буду стараться, максимально настроившись, представлять нашу страну. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти, — поделилась спортсменка.
СЮЖЕТ
На Играх в Пекине