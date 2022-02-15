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«Я радуюсь, но эмоционально устала»: цена олимпийского золота Камилы Валиевой

История побед фигуристки началась в 2018 году. С тех пор она бьет свои же рекорды

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Камила попала в фигурное катание в <nobr class="_">3,5 года</nobr>, а с <nobr class="_">13 лет</nobr> начала выигрывать международные соревнования

Камила попала в фигурное катание в 3,5 года, а с 13 лет начала выигрывать международные соревнования

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Вряд ли кто-то из подростков сталкивался с таким стрессом, который пережила в последние дни 15-летняя фигуристка Камила Валиева. Девушке пришлось взрослеть на пекинской Олимпиаде на глазах у миллионов зрителей, под вспышками фотокамер и под бесконечные компрометирующие вопросы журналистов.

Скоро мы узнаем, кто взойдет на олимпийский пьедестал и состоится ли вообще церемония награждения. Ведь МОК заявил, что не собирается ее устраивать, если Камила Валиева займет любое из призовых мест. До разрешения главной интриги Игр остались считанные часы — соревнования у девушек начнутся в 13:00 по Москве. Этого времени вполне хватит, чтобы поближе познакомиться с историей фигуристки из Казани.

Начало карьеры


К 15 годам у Камилы богатый послужной список. Попав в 2018 году в группу к тренеру Этери Тутберидзе, сезон 2019–2020 она начала на дебютном для нее соревновании международного уровня — этапе юниорского Гран-при во Франции. Из-за падения Камила шла третьей после короткой программы, но благодаря чисто исполненному четверному тулупу в произвольной программе выиграла турнир с общей суммой баллов 200,71. Это был первый рекорд для нее самой — Валиева стала четвертой юниоркой в истории, набравшей более 200 баллов по новой системе оценок.

Камила Валиева с наградой этапа юниорского Гран-при во Франции

Камила Валиева с наградой этапа юниорского Гран-при во Франции

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На юниорском Гран-при в России Камила выиграла короткую и произвольную программы, набрав в сумме 221,95 балла. Тем самым фигуристка получила путевку в финал юниорского Гран-при в Турине. Правда, перед ним она получила травму, и в Италии ей пришлось выступать без элементов ультра-си. Однако благодаря чистому катанию спортсменка заняла первое место с результатом в 207,47 балла.

Следующий этап — первенство России среди юниоров, где Камила набрала 238,17 балла и завоевала золотую медаль. Эта победа помогла фигуристке отобраться на чемпионат мира среди юниоров — 2020. Его Камила тоже выиграла с общей суммой баллов 227,30.

Взрослый дебют


В силу возраста в сезоне 2020–2021 Камила не могла участвовать во взрослых международных соревнованиях, поэтому участвовала в соревнованиях среди взрослых на национальном уровне.

На II этапе Кубка России Камила заняла второе место с общей суммой баллов в 233,70. Позже участвовала в V этапе Кубка России, где впервые для себя попыталась исполнить тройной аксель в короткой программе. В произвольной программе фигуристка чисто исполнила два четверных тулупа, и падение на тройном лутце не помешало ей занять первое место с результатом в 254,86 балла.

Также в сезоне 2020–2021 Камила взяла серебро чемпионата России и золото Кубка России.

Сезон 2021–2022 среди взрослых


В октябре 2021 года Камила дебютировала на международных соревнованиях среди взрослых. В турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy она допустила несколько ошибок и падений, но сделала три четверных прыжка. В итоге Валиева стала победителем турнира с двумя мировыми рекордами: в произвольной программе улучшила рекорд, принадлежавший Александре Трусовой, набрав 174,31 балла, а по итогам двух программ превзошла рекорд Алены Косторной, получив 249,24 балла.

Во втором этапе серии Гран-при в Ванкувере, набрав в общей сложности 265,08 балла, фигуристка заняла первое место и обновила мировые рекорды за произвольную программу и по сумме баллов за две программы, которые сама же и установила за три недели до этого.

В ноябре Камила приняла участие в шестом этапе серии Гран-при Rostelecom Cup, где выиграла короткую программу с мировым рекордом 87,42 балла. В произвольной программе фигуристка безукоризненно исполнила три четверных и четыре тройных прыжка, а также сложные вращения и дорожку шагов на четвертый уровень. Стала первой в произвольной программе и по сумме за две программы, набрав 185,92 и 272,71 балла соответственно. Обе оценки стали новыми мировыми рекордами, а Камила Валиева — обладательницей сразу трех мировых рекордов.

Камила Валиева и группа Тутберидзе на Rostelecom Cup

Камила Валиева и группа Тутберидзе на Rostelecom Cup

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В декабре на чемпионате России Камила заняла промежуточное первое место в короткой программе (90,38 балла), а набрав в произвольной программе 193,10 балла, выиграла турнир. Ближайшая соперница, Александра Трусова, отставала от нее на 34,83 балла.

В январе 2022 года девушка выступила на чемпионате Европы в Таллине. Короткую программу выиграла с мировым рекордом 90,45 балла, улучшив на 3 балла свой собственный результат. В произвольной программе получила 168,61 балла и выиграла чемпионат.

Олимпиада в Пекине


На Олимпийских играх в Пекине команда с участием Валиевой получила наивысшую сумму по очкам в командных соревнованиях. Тогда российские спортсмены досрочно взяли золото Пекина, оставив позади спортсменов из США и Японии. Во время командного турнира фигуристов в Пекине Камила Валиева набрала 90,18 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 145,20 балла. Еще 128,17 балла принесли сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Награждение фигуристов сначала перенесли на понедельник, потом на вторник, а затем и вовсе на неопределенное время — из-за проблем с допингом у России. Сначала говорили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций, после издание Inside The Games сообщило, что задержка церемонии связана с допинг-пробой Валиевой. После этого РУСАДА автоматически отстранило фигуристку от соревнований и тренировок на Олимпиаде, но, посовещавшись, 9 февраля сняло отстранение с Валиевой, она вышла на тренировку.

14 февраля Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных женских соревнований на Олимпиаде. Как сообщалось в релизе суда, СAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства.

Подготовка к личному первенству была для Камилы тяжелой прежде всего психологически. 14 февраля она рассказала в эфире Первого канала, что прошедшие дни были для нее очень сложными и что она «эмоционально устала».

— Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх, буду стараться, максимально настроившись, представлять нашу страну. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти, — поделилась спортсменка.

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

На Играх в Пекине 15-летняя фигуристка Камила Валиева впервые в своей карьере стала олимпийской чемпионкой. Помимо этого, она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Свою программу она продемонстрировала публике под знаменитую композицию Мориса Равеля «Болеро».

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