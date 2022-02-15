Соперником хоккейной сборной России в плей-офф на Олимпиаде станет Дания

Сборные России и Дании уже встречались на групповом этапе хоккейного турнира — тогда наши хоккеисты победили со счетом 2:0. Матч между сборными России и Дании состоится уже завтра, 16 февраля, в 09:00 по московскому времени. Мы будем вести онлайн-трансляцию этой игры.