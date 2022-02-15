Соперником хоккейной сборной России в плей-офф на Олимпиаде станет Дания

В Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» завершился матч квалификационного раунда плей-офф между сборными Латвии и Дании, по итогам которого определялся будущий соперник сборной России в четвертьфинале. По его итогам сборная Дании обыграла сборную Латвии со счетом 3:2.
Первыми открыли счет датчане — отличился форвард Мортен Поульссон. Но в концовке первого периода дело в свои руки взял капитан латвийской сборной Лаурис Дарзиньш. Сначала он сравнял счет, а в начале второй двадцатиминутки и вовсе вывел сборную Латвии вперед. Вообще во втором периоде латыши смотрелись намного интереснее, но скандинавы тоже не бросили играть — нападающий четвертого звена Юлиан Якобсен точно бросил в дальний угол и вновь сделал счет равным.
В начале третьего периода датчане вышли вперед в большинстве — гол забил защитник Маркус Лауридсен. Примечательно, что удаление заработал именно Лаурис Дарзиньш, который до этого помог сборной Латвии выйти вперед. В конце матча хоккеисты Латвии тоже получили возможность сыграть в большинстве, но не сумели воспользоваться своим шансом, а затем форвард Ренарс Крастенбергс и вовсе лишил команду последней надежды, схватив штраф за то, что зацепил клюшкой датчанина.
СЮЖЕТ
Сборные России и Дании уже встречались на групповом этапе хоккейного турнира — тогда наши хоккеисты победили со счетом 2:0. Матч между сборными России и Дании состоится уже завтра, 16 февраля, в 09:00 по московскому времени. Мы будем вести онлайн-трансляцию этой игры.