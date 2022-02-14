Камилу Валиеву допустили до личных соревнований на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу Валиеву до личных женских соревнований на Олимпиаде. Как сообщается в релизе суда, СAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены, — говорится в сообщении.

Вопросы, связанные с командным турниром фигуристов на пекинской Олимпиаде, где россияне получили золото, Спортивный арбитражный суд пока не рассматривал. Их рассмотрят в другом производстве.