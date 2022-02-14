Камилу Валиеву допустили до личных соревнований на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу Валиеву до личных женских соревнований на Олимпиаде. Как сообщается в релизе суда, СAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
— Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены, — говорится в сообщении.
Вопросы, связанные с командным турниром фигуристов на пекинской Олимпиаде, где россияне получили золото, Спортивный арбитражный суд пока не рассматривал. Их рассмотрят в другом производстве.
— CAS выпустило свое решение в отношении фигуристки Камилы Валиевой, — заявил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб. — В отношении данного дела было решено разрешить продолжить выступление фигуристке Валиевой в рамках Олимпийских игр-2022. Это означает, что отстранение не накладывается.
Слушания по делу Камилы Валиевой начались 13 февраля и продлились более семи часов. После этого панель ушла обдумывать вердикт. В слушаниях принимали участие МОК, ВАДА, Международный союз конькобежцев, РУСАДА, ОКР и сама Камила Валиева. Арбитрами по делу выступили итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич.
Директор по связям с общественностью МОК Марк Адамс, комментируя ситуацию, заявил, что ОКР в деле о положительном допинг-тесте российской фигуристки виновным не считают.
— Может быть, я ошибаюсь, но считаю, что сейчас на ОКР никто не указывал как на виновника ситуации, никто не говорил, что это процесс, который спонсируется государством, — объяснил Адамс. — Кто-то обсуждает эти вопросы, но мы будем всё расследовать. Не надо бежать впереди паровоза, мы сейчас говорим только об одном случае. Это важный случай, не буду спорить, надо разрешить это дело. Но будет немудро сосредотачивать все свои силы на одном деле.
Камила Валиева участвовала в командном турнире Олимпиады-2022 в составе сборной России. Тогда российские спортсмены досрочно взяли золото Пекина, оставив позади спортсменов из США и Японии. Во время командного турнира фигуристов в Пекине Камила Валиева набрала 90,18 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 145,20 балла. Еще 128,17 балла принесли сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Здесь же она начала заниматься фигурным катанием, когда ей было 3,5 года. Семья Валиевых переехала в Москву в 2012 году. С лета 2018 года Валиеву тренирует Этери Тутберидзе. Казанская спортсменка в 2021 году стала серебряным призером чемпионата России. Она же чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона — 2019/2020. Валиева — вторая фигуристка в истории, которая исполнила четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.
Награждение фигуристов сначала перенесли на понедельник, потом на вторник, а затем и вовсе на неопределенное время — из-за проблем с допингом у России. Сначала говорили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций, после издание Inside The Games сообщило, что задержка церемонии связана с допинг-пробой Валиевой. После этого РУСАДА автоматически отстранило фигуристку от соревнований и тренировок на Олимпиаде, но, посовещавшись, 9 февраля сняло отстранение с Валиевой, она вышла на тренировку.
Что за допинг обнаружили в пробах российской фигуристки, мы уточнили у специалистов, и они рассказали, как работает препарат, который приписывают Камиле Валиевой.
СЮЖЕТ
На Играх в Пекине 15-летняя фигуристка Камила Валиева впервые в своей карьере стала олимпийской чемпионкой. Уроженка Казани помогла российской сборной завоевать золотые медали в командном турнире по фигурному катанию. Помимо этого, Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Свою программу она продемонстрировала публике под знаменитую композицию Мориса Равеля «Болеро».
Добавим, Камила Валиева за последние месяцы побила сразу несколько мировых рекордов (в том числе и свои же).