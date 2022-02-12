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Тема дня«Лыжня России» прошла в Новосибирске
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Россиянки заняли первое место в женской лыжной эстафете. Это наша третья золотая медаль Олимпиады

Спортсменки сумели обогнать своих ближайших противниц на 18 секунд

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На этот раз золото — результат усилий сразу четырех спортсменок

На этот раз золото — результат усилий сразу четырех спортсменок

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Женская сборная России по лыжным гонкам заняла первое место в эстафете 4х5 км.

Спортсменки-победителницы — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Второй к финишу пришла сборная Германии. На первом этапе они отставали от россиянок всего лишь на 1,5 секунды; на последнем — уже на все 18. Во многом это заслуга именно Степановой, которая сумела уверенно оставить немку позади.

Третье место заняла команда из Швеции.

Это уже третье золото россиян на Олимпиаде в Пекине, и второе — на счету лыжников.

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