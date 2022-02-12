Россиянки заняли первое место в женской лыжной эстафете. Это наша третья золотая медаль Олимпиады

Женская сборная России по лыжным гонкам заняла первое место в эстафете 4х5 км.
Спортсменки-победителницы — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Второй к финишу пришла сборная Германии. На первом этапе они отставали от россиянок всего лишь на 1,5 секунды; на последнем — уже на все 18. Во многом это заслуга именно Степановой, которая сумела уверенно оставить немку позади.
Третье место заняла команда из Швеции.
Это уже третье золото россиян на Олимпиаде в Пекине, и второе — на счету лыжников.