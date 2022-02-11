Мужской спринт в биатлоне и еще шесть финалов сборной России на Олимпиаде 12 февраля

Уже завтра узнаем, удастся ли нашим женщинам попасть в призы на лыжной эстафете, смогут ли биатлонисты взять реванш в спринтерской гонке, чем закончится последний турнир группы B у хоккеистов и кто станет новым олимпийским чемпионом в сноуборде.

Сноуборд

Сноуборд-кросс, смешанные команды

05:55, время московское



В единственной смешанной дисциплине Россию представят Александра Пашина в паре с Даниилом Донских. Александра стала 14-й в борд-кроссе. К этому результату ее привез Дядя Гена — так девушка называет свой сноуборд. Даниил Донских не прошел в четвертьфинал сноуборд-кросса. Это был его олимпийский дебют. Спортсмен признался, что шел ва-банк в одной восьмой финала, но «не фартануло». Пусть повезет на этот раз!