Мужской спринт в биатлоне и еще шесть финалов сборной России на Олимпиаде 12 февраля

Уже завтра узнаем, удастся ли нашим женщинам попасть в призы на лыжной эстафете, смогут ли биатлонисты взять реванш в спринтерской гонке, чем закончится последний турнир группы B у хоккеистов и кто станет новым олимпийским чемпионом в сноуборде.
Сноуборд
Сноуборд-кросс, смешанные команды
05:55, время московское
В единственной смешанной дисциплине Россию представят Александра Пашина в паре с Даниилом Донских. Александра стала 14-й в борд-кроссе. К этому результату ее привез Дядя Гена — так девушка называет свой сноуборд. Даниил Донских не прошел в четвертьфинал сноуборд-кросса. Это был его олимпийский дебют. Спортсмен признался, что шел ва-банк в одной восьмой финала, но «не фартануло». Пусть повезет на этот раз!
Лыжные гонки
Эстафета 4 x 5 км, женщины
10:30, время московское
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — это состав сборной России на эстафету. Если вся четверка сможет выступить выше среднего уровня, то и результат будет соответствующий. По словам главного тренера команды Елены Вяльбе, основными нашими соперниками станут команды Швеции, Финляндии, Германии, США и Норвегии. Конкуренция высочайшая, и мы от души желаем нашим девушкам стать первыми.
Конькобежный спорт
500 м, мужчины
11:53, время московское
Рекорд мира на этой дистанции принадлежит российскому конькобежцу Павлу Кулижникову. Один из главных талантов мира в своем поколении многократно становился сильнейшим бегуном планеты, но из-за проблем с допингом еще ни разу не выступал на Олимпийских играх. Сейчас ему 27 лет, и он готов дебютировать. Но он только запасной в этом составе. У сборной России очень сильная основная спринтерская группа. Кроме Кулижникова, в ней — чемпион мира Руслан Мурашов, призер чемпионата Виктор Муштаков и победитель этапа Кубка мира Артем Арефьев. Главное, чтобы на их выступлении не сказались последствия коронавируса, который сильно потрепал команду в этом сезоне.
Биатлон
Спринт 10 км, мужчины
12:00, время московское
Девушки из российской сборной не смогли сегодня взять медали в спринтерской гонке. В субботу десять километров с двумя огневыми рубежами предстоит пройти мужчинам. За награды будут бороться четыре стреляющих лыжника из России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов. Наш лидер — Александр Логинов. Он уже выигрывал спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в этом сезоне. Смешанная эстафета показала, что он в хорошей форме и если не промахнется, то точно будет бороться за место на подиуме. Важно помнить, что спринт определяет позиции и в гонке преследования, поэтому даже те, кто останется без наград, должны бороться до последнего, чтобы стартовать раньше в пасьюте.
Прыжки с трамплина
Большой трамплин, мужчины
15:00, время московское
Прыжки с трамплина — не наш вид на Олимпиадах. Тем радостнее было от серебряной медали сборной России в смешанных командных соревнованиях в Пекине. Конечно, в миксте нам повезло, потому что попытки нескольких лидеров не засчитали из-за проблем с экипировкой, которая в этом виде спорта играет важнейшее значение. Почему бы теперь не развить успех и в сольных мужских прыжках?
Хоккей
Мужчины, последний групповой матч
16:00, время московское
Завтра сборная России встречается со сборной Чехии — это последний матч группового этапа для наших хоккеистов. Свои турнирные задачи наша сборная уже решила: мы автоматически квалифицировались в четвертьфинал плей-офф благодаря двум собственным победам и ничьей в основное время в матче Чехии и Швейцарии. Поэтому в матче против чехов интрига по сути только одна — удастся ли соперникам поразить ворота России?
В ожидании последнего группового поединка почитайте обзор матча России и Дании.
Скелетон
Индивидуальный турнир, женщины
Заезд 4
16:55, время московское
Сборная России по скелетону разочаровала болельщиков. После неудачного старта российская скелетонистка Елена Никитина объявила, что внутри команды идет война.
СЮЖЕТ
— Как вы видели, чуда не произошло, я была морально уничтожена еще в середине сезона. А внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень-очень долгое время! Это самое страшное. Самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который в этом замешан. Самое страшное, что в тебе убивают любовь. Любовь к твоему спорту, которому ты посвятил свою жизнь, — написала Никитина.
В такой ситуации важно не ругать спортсменов, а поддерживать. Пусть внимание болельщиков компенсирует разлад в команде и поможет решить проблемы.
Что интересного было на Олимпиаде 11 февраля — читайте в нашем дайджесте. Расписание всех Игр-2022 ищите по этой ссылке.