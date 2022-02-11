ОКР выступил с официальным заявлением по поводу допинга Камилы Валиевой

— В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция «триметазидин», относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года, — говорится в сообщении ОКР. — Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты отрицательные.



По информации ОКР, статус временного отстранения предполагает, что с 8 февраля 2022 года Камила не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по ее делу. Для защиты спортсменки к делу привлекли юристов.



Валиева запросила в РУСАДА проведение слушаний в ускоренном порядке. Слушания состоялись 9 февраля. По их итогам РУСАДА отменило санкции.



— Таким образом, в настоящее время Камила Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений, если Спортивным арбитражным судом не будет вынесено иное решение относительно ее статуса применительно к Олимпийским играм, — говорится в сообщении ОКР.

