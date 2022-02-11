ОКР выступил с официальным заявлением по поводу допинга Камилы Валиевой

После того, как в международном допинг-центре подтвердили положительный допинг-тест Камилы Валиевой, Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по этому поводу. В официальном заявлении комитета рассказывают, что информацию о том, что РУСАДА решило временно отстранить фигуристку от соревнований, ОКР получил 8 февраля после окончания командных соревнований по фигурному катанию. Такое решение организация приняла из-за уведомления Стокгольмской антидопинговой лаборатории о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы спортсменки, взятой 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
— В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция «триметазидин», относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года, — говорится в сообщении ОКР. — Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты отрицательные.
По информации ОКР, статус временного отстранения предполагает, что с 8 февраля 2022 года Камила не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по ее делу. Для защиты спортсменки к делу привлекли юристов.
Валиева запросила в РУСАДА проведение слушаний в ускоренном порядке. Слушания состоялись 9 февраля. По их итогам РУСАДА отменило санкции.
— Таким образом, в настоящее время Камила Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений, если Спортивным арбитражным судом не будет вынесено иное решение относительно ее статуса применительно к Олимпийским играм, — говорится в сообщении ОКР.
С учетом того, что положительную допинг-пробу спортсменки взяли не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпиады автоматическому пересмотру не подлежат.
Кроме того, ОКР обратил внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.
ОКР надеется на полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего.
Президент ОКР Станислав Поздняков также прокомментировал ситуацию с Камилой Валиевой. У него вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли меду 25 декабря, когда фигуриста сдала пробу в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда обнародовали результаты.
— В соответствии с международными стандартами для лабораторий WADA, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц, — заявил Поздняков. — У меня это вызывает очень серьезные вопросы. И очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания соревнований команды фигуристов. В своей практике я не могу припомнить ни одного случая, чтобы так долго обрабатывался результат.
Камила Валиева участвовала в командном турнире Олимпиады-2022 в составе сборной России. Тогда российские спортсмены досрочно взяли золото Пекина, оставив позади спортсменов из США и Японии. Во время командного турнира фигуристов в Пекине Камила Валиева набрала 90,18 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 145,20 балла. Еще 128,17 балла принесли сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
СЮЖЕТ
Награждение фигуристов сначала перенесли на понедельник, потом на вторник, а затем и вовсе на неопределенное время — из-за проблем с допингом у России. Сначала говорили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций, после издание Inside The Games сообщило, что задержка церемонии связана с допинг-пробой Валиевой.
После этого РУСАДА автоматически отстранило Валиеву от соревнований и тренировок на Олимпиаде, но, посовещавшись, 9 февраля сняло отстранение с Валиевой, она вышла на тренировку.