7 февраля понедельник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 2/10
usd 76.05
eur 87.12
Тема дняВ Новосибирске ухудшилось качество воздуха
Все новости
Все новости

Хоккеистка из Новосибирска стала героем дня на Олимпиаде в Пекине после матча Россия-США

17-летняя девушка побила рекорд Владислава Третьякова

3 824
28Обсудить

Поделиться

У Дарьи Грозден номер 23

У Дарьи Грозден номер 23

Поделиться

Дарья Гредзен, уроженка Новосибирска, в матче США-Россия отразила 19 бросков по воротам. Она стала героиней дня по версии Олимпийского комитета России наравне с лыжницей Натальей Непряевой и биатлонистом Александром Логиновым. Сам матч женская сборная проиграла со счетом 5:0.

— Россиянки, столкнувшиеся из-за положительных тестов на коронавирус с серьезными трудностями на старте соревнований, до третьего периода смотрелись ничуть не хуже лидеров этого вида спорта из Северной Америки. Однако на заключительную двадцатиминутку сил явно не хватило: сразу три пропущенные шайбы и итоговый счет 0:5 на табло, — написали в итогах дня Олимпийский комитет России.

Вратарь Дарья Гредзен вышла на поле под конец игры. В середине третьего периода 17-летняя хоккеистка заменила Марию Сорокину. За время на поле Дарья не пропустила ни одной шайбы и отразила 19 ударов.

Как сообщили эксперты на сайте Чемпионат.com, девушка побила рекорд Владислава Третьякова, дебютировав раньше, чем знаменитого хоккеиста.

Как сообщают на сайте Чемпионат.com, Дарья начала заниматься хоккеем в Новосибирске. В четыре года она ходила на тренировки к брату. Полноценно тренироваться девушка стала уже в Барнауле, где она играла за «Алтай-2003» с братом. После Барнаула переехала в Новокузнецк. В сборной России девушка самая молодая. Эти Олимпийские игры её дебют.

Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова вошла в олимпийский состав сборной России по биатлону. Об этом сообщает Министерство спорта Новосибирской области.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Олимпиадахоккейспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter