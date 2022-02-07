Хоккеистка из Новосибирска стала героем дня на Олимпиаде в Пекине после матча Россия-США

Дарья Гредзен, уроженка Новосибирска, в матче США-Россия отразила 19 бросков по воротам. Она стала героиней дня по версии Олимпийского комитета России наравне с лыжницей Натальей Непряевой и биатлонистом Александром Логиновым. Сам матч женская сборная проиграла со счетом 5:0.

— Россиянки, столкнувшиеся из-за положительных тестов на коронавирус с серьезными трудностями на старте соревнований, до третьего периода смотрелись ничуть не хуже лидеров этого вида спорта из Северной Америки. Однако на заключительную двадцатиминутку сил явно не хватило: сразу три пропущенные шайбы и итоговый счет 0:5 на табло, — написали в итогах дня Олимпийский комитет России.