Хоккеистка из Новосибирска стала героем дня на Олимпиаде в Пекине после матча Россия-США

Дарья Гредзен, уроженка Новосибирска, в матче США-Россия отразила 19 бросков по воротам. Она стала героиней дня по версии Олимпийского комитета России наравне с лыжницей Натальей Непряевой и биатлонистом Александром Логиновым. Сам матч женская сборная проиграла со счетом 5:0.
— Россиянки, столкнувшиеся из-за положительных тестов на коронавирус с серьезными трудностями на старте соревнований, до третьего периода смотрелись ничуть не хуже лидеров этого вида спорта из Северной Америки. Однако на заключительную двадцатиминутку сил явно не хватило: сразу три пропущенные шайбы и итоговый счет 0:5 на табло, — написали в итогах дня Олимпийский комитет России.
Вратарь Дарья Гредзен вышла на поле под конец игры. В середине третьего периода 17-летняя хоккеистка заменила Марию Сорокину. За время на поле Дарья не пропустила ни одной шайбы и отразила 19 ударов.
Как сообщили эксперты на сайте Чемпионат.com, девушка побила рекорд Владислава Третьякова, дебютировав раньше, чем знаменитого хоккеиста.
Как сообщают на сайте Чемпионат.com, Дарья начала заниматься хоккеем в Новосибирске. В четыре года она ходила на тренировки к брату. Полноценно тренироваться девушка стала уже в Барнауле, где она играла за «Алтай-2003» с братом. После Барнаула переехала в Новокузнецк. В сборной России девушка самая молодая. Эти Олимпийские игры её дебют.
Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова вошла в олимпийский состав сборной России по биатлону. Об этом сообщает Министерство спорта Новосибирской области.