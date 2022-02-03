За кого болеть на Олимпиаде? Расписание Игр и главные претенденты на медали

Есть, конечно, популярное мнение, что победителем на пекинской зимней Олимпиаде будет коронавирус. Кто-то из спортсменов сдает положительные ПЦР-тесты еще до вылета на соревнования, кто-то уже в Олимпийской деревне узнает, что, скорее всего, у него не получится выступить из-за ковида. Зараженный коронавирусом пассажир, как выяснилось, летел в КНР в одном самолете с олимпийцами Норвегии. Что теперь с ними будет, кому они будут нужны в Пекине, если массово заболеют? Всё меняется так стремительно, что предугадать фаворитов Игр 2022 года практически невозможно. Но мы представим, что никто не выйдет из строя, и назовем тех, кто имеет все шансы на золото Олимпиады.

Фигурное катание. Камила Валиева, Россия

Что и говорить, Камила Валиева — главная надежда России на золото в фигурном катании.

