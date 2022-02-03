За кого болеть на Олимпиаде? Расписание Игр и главные претенденты на медали

5 февраля 2022 года официально стартует зимняя Олимпиада в Пекине, хотя первые соревнования уже начались. Россия считается фаворитом в фигурном катании, лыжах, биатлоне и хоккее. За олимпийским золотом (и другими видами драгметаллов) в Китай отправились 212 спортсменов. Они представят страну во всех дисциплинах и поставили себе цель завоевать 30 медалей и место в топ-3 командного зачета. Насколько у них получится выполнить эту цель, мы узнаем 20 февраля, когда последние победители получат свои награды.
Чтобы вам было удобнее следить за состязаниями, мы составили для вас календарь Олимпиады, где отметили соревновательные и медальные дни и, конечно же, даты открытия и закрытия Игр.
Есть, конечно, популярное мнение, что победителем на пекинской зимней Олимпиаде будет коронавирус. Кто-то из спортсменов сдает положительные ПЦР-тесты еще до вылета на соревнования, кто-то уже в Олимпийской деревне узнает, что, скорее всего, у него не получится выступить из-за ковида. Зараженный коронавирусом пассажир, как выяснилось, летел в КНР в одном самолете с олимпийцами Норвегии. Что теперь с ними будет, кому они будут нужны в Пекине, если массово заболеют? Всё меняется так стремительно, что предугадать фаворитов Игр 2022 года практически невозможно. Но мы представим, что никто не выйдет из строя, и назовем тех, кто имеет все шансы на золото Олимпиады.
Фигурное катание. Камила Валиева, Россия
Что и говорить, Камила Валиева — главная надежда России на золото в фигурном катании.
В 2018 году она стала тренироваться под началом легендарной Этери Тутберидзе и начала выигрывать первые серьезные награды: первенство России и чемпионат мира среди юниоров. Еще за год до Олимпиады Валиеву считали слишком молодой для основной команды, но в 2021-м она выдала просто выдающийся сезон. Она прыгнула четверной тулуп, стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России, а заодно выиграла чемпионат Европы, тем самым гарантировав себе место в национальной команде на Олимпийских играх в Пекине.
Да и вообще в женском одиночном катании Россия находится в шаге от исторического успеха: наши девушки претендуют на весь пьедестал почета. Вместе с Камилой на него могут подняться чемпионка мира Анна Щербакова и призер чемпионата мира Александра Трусова. Равносильных конкуренток у российских фигуристок сейчас нет.
Лыжные гонки. Александр Большунов, Россия
В Пекин Большунов едет за титулом. Любой другой результат его не устроит. Четыре года назад, едва выйдя из больницы, Александр взял на Играх три серебра и бронзу, и это была сенсация.
За олимпийский цикл Александр Большунов прошел путь от яркого дебютанта до лучшего лыжника мира. Он ни разу не возвращался с главных стартов сезона без наград, а год назад взял важное золото — в скиатлоне на чемпионате мира. Сейчас у Большунова есть все титулы: он первым из россиян завоевал Кубок мира (дважды), выиграл на сложнейшей многодневке «Тур де Ски», собрал восемь медалей чемпионата мира. Не хватает главной награды — олимпийского золота.
Горнолыжный спорт. Микаэла Шиффрин, США
Американка Микаэла Шиффрин на сегодня одна из сильнейших представительниц горнолыжного спорта. К тому же она самая молодая в истории олимпийская чемпионка в слаломе, рекордсменка по количеству побед (45) в слаломе на Кубке мира и первая горнолыжница, которой удалось завоевать титул в одной дисциплине на четырех чемпионатах мира подряд. На мировом первенстве 2021 года к своему внушительному спортивному резюме она добавила четыре медали, включая золото в комбинации.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Микаэла взяла золото в гигантском слаломе и серебро — в комбинации. Кроме того, на счету американской спортсменки золото в слаломе на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Биатлон. Александр Логинов, Россия
В сезоне 2018 / 2019 Логинов ярко проявил себя на этапе Кубка мира в Оберхофе, где выиграл золото спринта и финишировал с российским флагом в победной эстафете. На чемпионате мира в Эстерсунде саратовец завоевал серебро (в спринте) и бронзу (в эстафете вместе с Никитой Поршневым, Матвеем Елисеевым и Дмитрием Малышко). Годом позже, в Антхольце-2020, Логинов завоевал золотую медаль чемпионата мира и стал третьим в гонке преследования.
К сезону 2020 / 2021 Логинов готовился самостоятельно. Декабрь 2020-го для Александра получился тяжелым — спортсмен потерял отца, а проблемы со здоровьем не позволяли показать максимум на соревнованиях. В январе 2021 года спортсмен выиграл золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, победил в индивидуальной гонке и взял бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.
До начала Олимпиады в Пекине-2022 Логинов завоевал в сезоне шесть медалей: два золота (эстафета в Рупольдинге, спринт в Оберхофе), два серебра (эстафета в Антхольце, гонка преследования в Рупольдинге), две бронзы (эстафета в Эстерсунде, эстафета в Анси).
Фигурное катание. Юдзуру Ханю, Япония
Юдзуру Ханю бил мировой рекорд 19 раз. Он считается одним из лучших (если не лучшим) фигуристов среди мужчин в истории.
Японский спортсмен — действующий олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, который, несомненно, будет бороться за победу и на Играх-2022 в Пекине. Он попытается выиграть олимпийское золото третий раз подряд, что в этом виде не удавалось сделать никому с 1928 года. Японскому феномену не привыкать творить историю. Он первый олимпийский чемпион среди мужчин из Азии, самый молодой победитель Олимпиады с 1948 года и единственный фигурист в мужском одиночном катании, кому удалось выиграть все главные соревнования на юниорском и взрослом уровне и собрать супершлем.
Конькобежный спорт. Павел Кулижников, Россия
Каких только медалей нет в коллекции Павла Кулижникова. А вот олимпийскими медалями пока не разжился. И не потому, что не выигрывал — не участвовал. В 2014 году в его организм вместе с энергетиком попало запрещенное вещество, и он не попал на Олимпиаду в Сочи. А в Пхенчхан-2018 Кулижникова просто не пригласил МОК.
Теперь Кулижникова пригласили, допинга не нашли. Осталось не подхватить по пути коронавирус, и, возможно, в коллекции самого быстрого конькобежца наконец появится олимпийская медаль. Она займет достойное место среди других наград, которых у Павла накопилось немало. Кулижников — главная звезда конькобежного спорта последних лет: восьмикратный чемпион мира (три золота в спринтерском многоборье, еще пять — на отдельных дистанциях), обладатель двух мировых рекордов (на 500 и 1000 метров).
Сноуборд. Дмитрий Логинов, Россия
В 2019 году Дмитрий Логинов завоевал два золота на чемпионате мира, а в следующем сезоне подтвердил титул в гигантском слаломе (олимпийской дисциплине) и взял бронзу в обычном параллельном.
В Кубке мира тоже порядок: в этом сезоне Логинов выиграл этап в Швейцарии и идет в топ-3 общего зачета.
Шорт-трек. Сюзанне Схюлтинг, Нидерланды
В списке спортсменов, достойных внимания на олимпийском турнире по шорт-треку в Пекине, много имен. В их числе Лим Хе-Джун (Южная Корея), Арианна Фонтана (Италия), братья Шаолинь Шандор Лю и Шаоан Лю (Венгрия). Однако после того, что Сюзанне Схюлтинг сделала на чемпионате мира 2021 года, все взоры на Играх будут обращены на голландскую сенсацию.
23-летняя спортсменка завоевала золото в каждой дисциплине (включая многоборье), став второй женщиной и четвертой спортсменкой в истории шорт-трека, кому удалось выиграть все забеги на чемпионате мира. Повторить свое достижение в Пекине Схюлтинг будет тяжело, но даже следить за тем, как она попытается это сделать, уже будет очень интересно.
Хоккей с шайбой. Канада
Хотя мужская и женская сборные Канады по хоккею не являются действующими олимпийскими чемпионами, они в числе главных претендентов на золото пекинской Олимпиады. В 2018 году в Пхенхчане в отсутствие звезд НХЛ канадцы в мужском турнире выиграли бронзу, а женская команда в матче за золото уступила американкам, прервав победную серию, которая длилась четыре Олимпиады подряд. Мужская сборная перед тем, как стать бронзовым призером в Пхёнчхане, выиграла чемпионский титул на Играх-2010 в Ванкувере и на Олимпиаде-2014 в Сочи.
С большой долей вероятности элита НХЛ вернется на олимпийский хоккейный турнир, поэтому Канада сможет вызвать в сборную игроков мирового класса (например, двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сидни Кросби). В женском хоккее канадки, скорее всего, вновь поборются за золото со сборной США.
Санный спорт. Роман Репилов, Россия
В 2016 году, в возрасте 20 лет Репилов выиграл Кубок мира и установил рекорд, став самым молодым обладателем трофея. Через три года повторил успех и снова с уникальным достижением — никто из российских саночников не выигрывал Кубок мира дважды.
Сейчас Репилову 25 и на Играх в Пекине он главный фаворит. Кроме успехов в Кубке мира, в активе Романа три золота чемпионатов мира.
Санный спорт. Натали Гайзенбергер, Германия
Сборная Германии традиционно доминирует в санном спорте на Олимпийских играх. Немецкие атлеты завоевали 42 медали. В мужских и парных заездах блистают Феликс Лох, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, но особого внимания заслуживает их соотечественница Натали Гайзенбергер. Спортсменка считается самой успешной и титулованной саночницей в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира.
На Играх-2022 Натали может добиться уникального достижения, выиграв третье подряд олимпийское золото в женских соревнованиях. Это позволит 33-летней саночнице сравняться с Армином Цоггелером по завоеванным медалям в санном спорте: у обоих будет по шесть наград. Но если Гайзенбергер и ее партнеры по сборной Германии снова выиграют эстафету, Натали станет безоговорочно лучшей.
Фристайл. Микаэль Кингсбери, Канада
Лыжный фристайл на Олимпиаде-2022 в Пекине представлен 13 дисциплинами. Мы увидим таких известных спортсменов, как Дэвид Уайз (лыжный хафпайп), Сара Хеффлин (слоупстайл) и Перрин Лаффон (могул), но главной звездой станет Микаэль Кингсбери.
Канадец — самый титулованный атлет в истории могула, рекордсмен по числу побед на мужском Кубке мира. Не было равных Микаэлю и на чемпионатах мира по фристайлу — у Кингсбери больше всего побед в истории турнира. При этом канадский спортсмен — действующий олимпийский чемпион в могуле.
Сноубординг. Хлоя Ким, США
На Играх-2018 в Пхёнчхане Хлоя Ким стала самой юной чемпионкой в женском хафпайпе (ей было всего 17 лет). Одного этого американской спортсменке оказалось достаточно, чтобы войти в историю Олимпиады.
Но не только этим прославилась Хлоя! Несмотря на возраст, у нее полно наград. Девушка — действующая чемпионка мира, олимпийская чемпионка, победительница Всемирных экстремальных игр и юношеской Олимпиады. Благодаря этим достижениям Ким считают одной из главных фигур в сноубординге.
Конькобежный спорт. Ирен Вюст, Нидерланды
Нидерланды традиционно занимают лидирующую позицию в конькобежном спорте: в общей сложности голландские спортсмены выиграли 121 медаль Олимпиады в этом виде спорта. Для сравнения: у норвежцев, которые занимают второе место в общем медальном зачете по конькобежному спорту за все зимние Игры, — 84 медали. В Пхёнчхане голландцы выиграли 16 медалей из 42 в медальном комплекте.
Что же до Ирен Вюст, то она в общей сложности принесла Нидерландам 11 медалей из 121. Тем самым она стала конькобежкой с наибольшим количеством медалей за историю зимних Олимпийских игр и самой титулованной активно соревнующейся спортсменкой среди зимних олимпийских видов спорта.
Вюст принадлежит рекорд по количеству золотых медалей в индивидуальной дисциплине на четырех разных Олимпийских играх. Если Вюст опять выиграет золото в Пекине, она побьет новый рекорд, став первой спортсменкой, выигравшей золотые медали на пяти Олимпийских играх. Этот рекорд включает медали и на летних, и на зимних Играх.
Бобслей. Франческо Фридрих, Германия
В возрасте 25 лет (с 2015 года) Фридрих начал показывать отличные результаты на мировых первенствах и Кубке мира. Огромного успеха немец достиг в Пхёнчхане, где добыл для сборной золото и в двойках, и в четверках. Все эти достижения делают Фридриха главным претендентом на медали в Пекине.
Коллеги по сборной дали Фридриху кличку «профессор» за его скромность, внимание к деталям, усердие и умение поддержать других членов команды.
Скелетон. Тина Херманн, Германия
На Олимпиаде в Пхёнчхане Тина Херманн заняла пятое место, но у нее есть другие достижения. В частности, она — первая женщина, которой принадлежит титул четырехкратной чемпионки мира в личном зачете (у нее также три командных золота), выигрывала чемпионаты мира три года подряд (в 2019-м, 2020-м и 2021-м).
Последний титул чемпионки Херманн завоевала в феврале этого года на чемпионате мира в немецком Альтенберге, где развернулась невероятная борьба: спортсменка показала всего 11-й результат после первой попытки из четырех.
После сложного сезона Херманн будет стремиться улучшить свой результат на Олимпиаде в Пекине.
Лыжное двоеборье. Ярл Магнус Риибер, Норвегия
Ярл Магнус Риибер выиграл командное серебро Пхёнчхана-2018 в составе норвежской сборной, а также два командных золота на чемпионатах мира 2019 и 2021 годов. На тех же мировых первенствах 23-летний спортсмен завоевал индивидуальное золото (нормальный трамплин / 10 км). Также по окончании сезона-2020 / 21 он выиграл свой третий подряд «Хрустальный глобус», став лучшим в общем зачете Кубка мира.
Лыжные гонки. Шарлотт Калла, Швеция
Обладательница впечатляющего резюме начала заниматься лыжами в семь лет благодаря дедушке, а сегодня она — самая успешная шведская атлетка в олимпиадной истории.
После победы на молодежном чемпионате мира по скиатлону в 2006 году Калла выросла в одну из ведущих лыжниц Швеции. Она брала серебро в эстафете на четырех чемпионатах мира подряд, с 2011 года по 2017-й. В 2018 году в возрасте 30 лет Шарлотт не только успешно выступила на Олимпиаде, но и 17 раз поднялась на пьедестал в других соревнованиях, одержав 10 побед.
В общей сложности Шарлотт Калла завоевала на Играх девять медалей, три из которых — золотые. Шведка становилась чемпионкой в Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане. При этом два золота и одно серебро лыжница выиграла в один день (15 февраля), но в разные годы. Похоже, этот день — счастливый для спортсменки. Жаль, на Олимпиаде в Пекине 15 февраля лыжных гонок не будет.
Биатлон. Йоханнес Тиннес Бё, Норвегия
На карьеру Йоханнеса Бё большое влияние оказал старший брат Тарьей, который также выступает за сборную Норвегии по биатлону. Бё-младший дебютировал на международных соревнованиях в сезоне-2012 / 13, а уже в следующем сезоне занял третье место в общем зачете Кубка мира.
С 2018 года этот норвежский спортсмен находится на вершине мирового биатлона. После трех медалей на Олимпиаде в Пхёнчхане Бё три раза подряд выиграл Кубок мира. «Большой хрустальный глобус» не ускользнул от Йоханнеса даже в сезоне-2019 / 20, когда атлет пропустил несколько гонок из-за рождения ребенка. Последний трофей Бё вручили в марте в шведском Эстерсунде. Все эти достижения делают норвежского биатлониста главным претендентом на золотые медали Пекина.
Прыжки с трамплина. Сара Таканаси, Япония
Сара Таканаси — значимая фигура в зимних видах спорта в Японии. Она стала самой молодой победительницей общего зачета Кубка мира в прыжках с трамплина и завоевала четыре чемпионских титула (в 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м).
Последние несколько лет выдались для японской прыгуньи с трамплина непростыми, но сложности только помогли ей достичь новых высот. По словам спортсменки, ей было необходимо изменить образ мышления, стать более гибкой и быстрее реагировать на новые обстоятельства. Сезон 2020 / 21 стал отражением этого поворотного момента в ее карьере, она одержала 60 побед на этапах Кубка мира и благодаря этому попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Керлинг. Швеция
Женская сборная Швеции — действующий олимпийский чемпион по керлингу, а мужская — серебряный призер. Обе команды — абсолютные лидеры мирового рейтинга. Последние выступления на чемпионатах мира и тот факт, что Швеция всегда занимает хорошие места на международных турнирах, делают эту страну главным претендентом на золото Олимпиады-2022 в Пекине.
В апреле мужская сборная Швеции в Калгари в третий раз подряд стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Шотландии со счетом 10:5. Швеция — вторая после канадцев сборная, которой удалось выиграть чемпионат мира три раза подряд. Капитан шведов Никлас Эдин — единственный скип, выигравший пять мировых первенств.
СЮЖЕТ
Женская шведская команда, пусть и не побеждала на чемпионате мира с 2011 года, постарается выиграть второе олимпийское золото подряд. Недавно шведки завоевали олимпийскую лицензию, победив на мировом первенстве в Калгари команду Германии со счетом 6:1. На этом турнире сборная Швеции заняла четвертое место, проиграв в матче за бронзу США со счетом 5:9.