ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» из Владивостока второй матч подряд

В пятницу, 14 января, в КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ХК «Сибирь» принимали на своем льду хоккеисты «Адмирала». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
Сибиряки ловко забросили первую шайбу уже на
Однако радость была недолгой: меньше чем через минуту хоккеисты «Адмирала» сравняли счет. А на
И вновь на 19-й минуте «Адмирал» сравнял счет. Так, первый период окончился ничьей.
Во втором периоде ни одной из команд не удалось продвинуться в игре. Только в третьем периоде за пять минут до окончания игры ХК «Адмирал» забросил третью шайбу в ворота хозяев. Игра завершилась со счетом 3:2.
Прошлый матч против хабаровского «Амура» новосибирская команда тоже проиграла. Игра закончилась со счетом 1:3.