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ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» из Владивостока второй матч подряд

Матч закончился со счетом 3:2

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Игра проходила во Владивостоке

Игра проходила во Владивостоке

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В пятницу, 14 января, в КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ХК «Сибирь» принимали на своем льду хоккеисты «Адмирала». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Сибиряки ловко забросили первую шайбу уже на 4-й минуте. Ее автором стал нападающий Ник Шор.

Однако радость была недолгой: меньше чем через минуту хоккеисты «Адмирала» сравняли счет. А на 16-й минуте нападающий ХК «Сибирь» забросил вторую шайбу в ворота соперников.

И вновь на 19-й минуте «Адмирал» сравнял счет. Так, первый период окончился ничьей.

Во втором периоде ни одной из команд не удалось продвинуться в игре. Только в третьем периоде за пять минут до окончания игры ХК «Адмирал» забросил третью шайбу в ворота хозяев. Игра завершилась со счетом 3:2.

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Прошлый матч против хабаровского «Амура» новосибирская команда тоже проиграла. Игра закончилась со счетом 1:3.

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ХК «Адмирал»ХК «Сибирь»
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