«Сибирь» всухую обыграла «Амур» в Хабаровске

9 января ХК «Сибирь» выиграл матч против хабаровского клуба «Амур» — перевес оказался минимальным, но позволил новосибирцам укрепить позиции в турнирной таблице.



Встреча прошла в Хабаровске, на «Платинум Арене», и завершилась со счетом 0:1: сибиряк Никита Сетдиков забил шайбу в ворота противника на 7-й минуте первого периода, но в дальнейшем укрепить победу «Сибири» не удалось. По подсчетам



— Тяжелая победа, благодарен парням, что пластались на льду до конца, — цитирует после матча сайт «КХЛ» главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова. — Очень много сегодня было блокированных бросков, особенно в концовке матча. Блестяще играл наш вратарь. В атаке многое не получилось, но… В первом периоде мы играли довольно хорошо, а во втором начали допускать себе вольности.

