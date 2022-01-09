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«Сибирь» всухую обыграла «Амур» в Хабаровске

Новосибирцы реализовали первый же голевой шанс, но он оказался единственным в игре

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Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл команду из Хабаровска, не пропустив ни одной шайбы в свои ворота

Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл команду из Хабаровска, не пропустив ни одной шайбы в свои ворота

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9 января ХК «Сибирь» выиграл матч против хабаровского клуба «Амур» — перевес оказался минимальным, но позволил новосибирцам укрепить позиции в турнирной таблице.

Встреча прошла в Хабаровске, на «Платинум Арене», и завершилась со счетом 0:1: сибиряк Никита Сетдиков забил шайбу в ворота противника на 7-й минуте первого периода, но в дальнейшем укрепить победу «Сибири» не удалось. По подсчетам

— Тяжелая победа, благодарен парням, что пластались на льду до конца, — цитирует после матча сайт «КХЛ» главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова. — Очень много сегодня было блокированных бросков, особенно в концовке матча. Блестяще играл наш вратарь. В атаке многое не получилось, но… В первом периоде мы играли довольно хорошо, а во втором начали допускать себе вольности.

Андрей Мартемьянов назвал заработанные командой 2 очка очень важными. Сейчас новосибирский клуб занимает 5-ю строчку в турнирной таблице конференции «Восток» регулярного чемпионата с 57 очками.

Следующий матч «Сибирь» сыграет снова в Хабаровске уже завтра, 10 января, а 12 января отправится во Владивосток на встречу с местным «Адмиралом».

В начале января сибиряки проиграли в двух матчах в Новосибирске: 3 января «Сибирь» уступила «Ак Барсу» со счетом 2:6, а 5 января — «Спартаку» со счетом 1:2.

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