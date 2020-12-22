«На кого мы делаем ставку»: власти рассказали, кого из новосибирцев можно отправить на Олимпиаду в Токио

Министр спорта НСО назвал двух спортсменов, которые могут попасть на Олимпиаду в Токио
Министр физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов назвал фамилии двух новосибирских спортсменов, которые могут поехать на Олимпийские игры в Токио в 2021 году.
— Большое количество наших кандидатов из расширенного списка готовятся. Могу назвать нескольких спортсменов из тех, на кого мы делаем ставку. С большей долей вероятностью хочется верить, что они будут в олимпийской сборной. Все спортсмены суеверны, в том числе и руководители. Я не буду называть все фамилии, назову виды спорта. Это велоспорт, легкая атлетика, спортивная борьба. В борьбе прекрасный результат буквально на прошлой неделе показал Роман Власов — победил на Кубке мира. У нас гимнаст Иван Стретович стал чемпионом мира, и мы, несомненно, надеемся на этого спортсмена на ближайших олимпийских играх в Токио, — отмечает министр физической культуры и спорта НСО.
Помимо этого министр отметил, что шанс поехать на Олимпийские игры имеют новосибирские пловцы, два триатлониста и фехтовальщики.
— На бокс мы тоже делаем ставку. Если бы мы говорили о 2020 году, то боксеры не совсем уверенно прошли этапы отбора. Но в 2021 год заходим с хорошими результатами. Среди волейболистов есть как минимум три человека, о которых мы говорим о них, как о потенциальных кандидатах в сборную команду РФ. Представительство должно быть не меньше, чем в Рио-де-Жанейро, — добавил министр.
Решение о переносе летних Олимпийских игр в Японии на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса было принято в конце марта 2020 года. Перед этом рассматривался вариант, что Игры пройдут совсем без зрителей или начнутся позже.