«На кого мы делаем ставку»: власти рассказали, кого из новосибирцев можно отправить на Олимпиаду в Токио

Министр физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов назвал фамилии двух новосибирских спортсменов, которые могут поехать на Олимпийские игры в Токио в 2021 году.

— Большое количество наших кандидатов из расширенного списка готовятся. Могу назвать нескольких спортсменов из тех, на кого мы делаем ставку. С большей долей вероятностью хочется верить, что они будут в олимпийской сборной. Все спортсмены суеверны, в том числе и руководители. Я не буду называть все фамилии, назову виды спорта. Это велоспорт, легкая атлетика, спортивная борьба. В борьбе прекрасный результат буквально на прошлой неделе показал Роман Власов — победил на Кубке мира. У нас гимнаст Иван Стретович стал чемпионом мира, и мы, несомненно, надеемся на этого спортсмена на ближайших олимпийских играх в Токио, — отмечает министр физической культуры и спорта НСО.