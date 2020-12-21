Что происходит на стройке ледовой арены в Новосибирске? 7 кадров от Славы Степанова

Новосибирский фотограф Слава Степанов поделился фотографиями с зимней стройки ледовой арены в Новосибирске. Сейчас объект готов на 35%, а сдать его обещают раньше намеченного срока — летом 2022 года. Публикуем кадры основной стройки к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Ещё больше фотографий можно посмотреть в блоге Славы Степанова.