23 декабря среда
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 7/10
usd 75.35
eur 92.07
Тема дняАномальные морозы идут на Новосибирск

Все новости

Все новости

Что происходит на стройке ледовой арены в Новосибирске? 7 кадров от Славы Степанова

Сейчас площадка готова на 35%. Сдать ее обещают к лету 2022 года

22 279
75Обсудить

Поделиться

Рядом с ареной строят подъездные пути, станцию метро «Спортивная», поверхностный водоотвод, а также пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста

Рядом с ареной строят подъездные пути, станцию метро «Спортивная», поверхностный водоотвод, а также пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста

Поделиться

Слава Степанов выложил фото со стройки ЛДС в Новосибирске

Новосибирский фотограф Слава Степанов поделился фотографиями с зимней стройки ледовой арены в Новосибирске. Сейчас объект готов на 35%, а сдать его обещают раньше намеченного срока — летом 2022 года. Публикуем кадры основной стройки к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Ещё больше фотографий можно посмотреть в блоге Славы Степанова.

Так строящийся ЛДС выглядит сверху&nbsp;

Так строящийся ЛДС выглядит сверху 

Поделиться

Общая стоимость строительства оценивается в <nobr class="_">10,5 млрд</nobr> рублей. На площадке работают около <nobr class="_">300 человек</nobr>

Общая стоимость строительства оценивается в 10,5 млрд рублей. На площадке работают около 300 человек

Поделиться

Так выглядит&nbsp;будущий холл со вторым светом

Так выглядит будущий холл со вторым светом

Поделиться

В этом году строители должны закончить все строительно-монтажные работы и приступить к монтажу технологического оборудования

В этом году строители должны закончить все строительно-монтажные работы и приступить к монтажу технологического оборудования

Поделиться

Установка арматурного каркаса железобетонного пилона

Установка арматурного каркаса железобетонного пилона

Поделиться

Так будущая арена выглядит ночью. Закончить работы планируют к лету <nobr class="_">2022 года</nobr>

Так будущая арена выглядит ночью. Закончить работы планируют к лету 2022 года

Поделиться

Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Первые сваи для ледовой арены забили в сентябре 2019 года. До этого Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства. На спортивное здание власти были готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

20 мая стало известно, что в качестве подрядчика выбрали московскую компанию «Элинальфа» — она работает над проектами в Москве, Подмосковье, Пермском, Ставропольском и Красноярском краях, Смоленской, Ярославской и Ленинградской областях. Кроме спортивных сооружений, компания строит административные здания, гостиницы, общежития, энергетические центры и многоквартирные дома.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК21
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

ЛДСМЧМ-2023хоккей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (75)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...