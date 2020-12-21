Что происходит на стройке ледовой арены в Новосибирске? 7 кадров от Славы Степанова

Слава Степанов выложил фото со стройки ЛДС в Новосибирске
Новосибирский фотограф Слава Степанов поделился фотографиями с зимней стройки ледовой арены в Новосибирске. Сейчас объект готов на 35%, а сдать его обещают раньше намеченного
Ещё больше фотографий можно посмотреть в блоге Славы Степанова.
Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Первые сваи для ледовой арены забили в сентябре 2019 года. До этого Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства. На спортивное здание власти были готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей.
20 мая стало известно, что в качестве подрядчика выбрали московскую компанию «Элинальфа» — она работает над проектами в Москве, Подмосковье, Пермском, Ставропольском и Красноярском краях, Смоленской, Ярославской и Ленинградской областях. Кроме спортивных сооружений, компания строит административные здания, гостиницы, общежития, энергетические центры и многоквартирные дома.