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В Москве представили эмблему МЧМ-2023 по хоккею — как она выглядит

Презентация прошла в Музее хоккея

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На эмблеме изображен медведь с клюшкой

На эмблеме изображен медведь с клюшкой

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Представлена эмблема МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске и Омске

В пятницу, 18 декабря, в Музее хоккейной славы в Москве была представлена официальная эмблема Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году.

— Презентация официальной эмблемы первенства мира — одно из самых ярких событий в его подготовке. Теперь у нас появился символ, вымпел, который мы будем бережно нести, под которым будем делать всё необходимое, чтобы этот чемпионат прошел на самом высоком уровне. Для таких хоккейных регионов, как Новосибирская и Омская области, проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею — это мечта, которая уже начинает приобретать реальные очертания, — сказал на презентации глава Новосибирской области Андрей Травников.

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На эмблеме изображен медведь, который держит в лапах клюшку.

В Новосибирске продолжается активная подготовка к МЧМ-2023. Так, в начале декабря правительство анонсировало, что новую ледовую арену, которую строят специально к чемпионату, планируется сдать раньше срока. Ее готовность оценивалась на 35%.

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МЧМ-2023хоккейэмблема
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