В Москве представили эмблему МЧМ-2023 по хоккею — как она выглядит

В пятницу, 18 декабря, в Музее хоккейной славы в Москве была представлена официальная эмблема Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году.

— Презентация официальной эмблемы первенства мира — одно из самых ярких событий в его подготовке. Теперь у нас появился символ, вымпел, который мы будем бережно нести, под которым будем делать всё необходимое, чтобы этот чемпионат прошел на самом высоком уровне. Для таких хоккейных регионов, как Новосибирская и Омская области, проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею — это мечта, которая уже начинает приобретать реальные очертания, — сказал на презентации глава Новосибирской области Андрей Травников.