Хоккейная «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в выездном матче со счетом 2:0

Хоккейная «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 2:0
В пятницу, 11 декабря, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Трактор» из Челябинска в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:0. Это уже третье поражение подряд для «сибиряков».
Матч состоялся в ЛДС «Трактор». Первый период завершился ничьей, затем во втором периоде челябинцы забили две шайбы в ворота сибиряков. При этом у «Сибири» было несколько голевых моментов, в том числе и на последней минуте матча, но они не увенчались успехом.
Сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке в кубковой восьмерке Восточной конференции. Следующим для «сибиряков» станет выездной матч с уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев». Он пройдет в воскресенье, 13 декабря.
Прошлая игра также закончилась для новосибирской команды неудачно — она уступила подольскому «Витязю» в домашнем матче со счетом 1:2. Все могло закончиться ничьей, но подмосковная команда закинула шайбу в ворота «сибиряков» за восемь секунд до окончания матча.