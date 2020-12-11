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Хоккейная «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в выездном матче со счетом 2:0

Матч прошел на льду ЛДС «Трактор»

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Обе шайбы челябинцы забросили в ворота сибиряков во втором периоде матча

Обе шайбы челябинцы забросили в ворота сибиряков во втором периоде матча

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Хоккейная «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 2:0

В пятницу, 11 декабря, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Трактор» из Челябинска в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:0. Это уже третье поражение подряд для «сибиряков».

Матч состоялся в ЛДС «Трактор». Первый период завершился ничьей, затем во втором периоде челябинцы забили две шайбы в ворота сибиряков. При этом у «Сибири» было несколько голевых моментов, в том числе и на последней минуте матча, но они не увенчались успехом.

Сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке в кубковой восьмерке Восточной конференции. Следующим для «сибиряков» станет выездной матч с уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев». Он пройдет в воскресенье, 13 декабря.

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Прошлая игра также закончилась для новосибирской команды неудачно — она уступила подольскому «Витязю» в домашнем матче со счетом 1:2. Все могло закончиться ничьей, но подмосковная команда закинула шайбу в ворота «сибиряков» за восемь секунд до окончания матча.

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ХК «Сибирь»хоккейспорт
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