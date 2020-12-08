Стало известно, с кем сыграет сборная России по футболу на чемпионате мира в Катаре

В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе прошла жеребьевка квалификационного турнира ЧМ-2022. Сборная России по футболу сыграет в европейской квалификации с командами Хорватии и Словакии.

Национальная сборная попала в группу H. Помимо хорватов и словаков, россияне сыграют с командами Словении, Кипра и Мальты.



Победители в каждой группе напрямую пройдут в финальную стадию чемпионата мира. Десять команд, занявших вторые места, примут участие в стыковых матчах вместе с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на ЧМ через европейскую квалификацию. Три победителя «стыков» из двенадцати выйдут в финальную стадию ЧМ.