Стало известно, с кем сыграет сборная России по футболу на чемпионате мира в Катаре

Стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022
В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе прошла жеребьевка квалификационного турнира ЧМ-2022. Сборная России по футболу сыграет в европейской квалификации с командами Хорватии и Словакии.
Национальная сборная попала в группу H. Помимо хорватов и словаков, россияне сыграют с командами Словении, Кипра и Мальты.
Победители в каждой группе напрямую пройдут в финальную стадию чемпионата мира. Десять команд, занявших вторые места, примут участие в стыковых матчах вместе с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на ЧМ через европейскую квалификацию. Три победителя «стыков» из двенадцати выйдут в финальную стадию ЧМ.
Все матчи отборочных групп пройдут в 2021 году: 24–25, 27–28, 30–31 марта, 1–2, 4–5, 7–8 сентября, 8–9, 11–12 октября, 11–13, 14–16 ноября. Плей-офф запланирован на 2022 год: полуфиналы состоятся 24–25 марта, финалы — 28–29 марта.
Чемпионат мира пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия проиграла Хорватии в серии пенальти. Мы вели онлайн-трансляцию этого феерического матча. Хорваты дошли до финала ЧМ и завоевали серебро, золото взяли французские футболисты.