Покорители холода: 10 шикарных кадров с купания в проруби (смотришь — и мороз по коже)

В Новосибирске прошел турнир по аквайс-спорту
Сегодня, 5 декабря, в Новосибирске прошел квалификационный областной турнир по аквайс-спорту, на котором побывал наш фотограф Александр Ощепков. Специально для читателей НГС мы отобрали десять самых лучших кадров с мероприятия.
В канун Крещения Господня тысячи россиян направятся к купелям, чтобы погрузиться в прорубь. Крещенское купание — серьезное испытание для человеческого организма независимо от того, верующий вы человек или атеист. Мы собрали рекомендации медиков и спасателей и дали ответы на главные вопросы желающих отдать дань традиции и окунуться в ледяную воду.