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Тема дняДва человека погибли в ДТП

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Покорители холода: 10 шикарных кадров с купания в проруби (смотришь — и мороз по коже)

В городе прошел турнир по аквайс-спорту — показываем, как это было

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Аквайс-спорт — это вариант зимнего закаливания на предельную возможность находиться в ледяной воде

Аквайс-спорт — это вариант зимнего закаливания на предельную возможность находиться в ледяной воде

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В Новосибирске прошел турнир по аквайс-спорту

Сегодня, 5 декабря, в Новосибирске прошел квалификационный областной турнир по аквайс-спорту, на котором побывал наш фотограф Александр Ощепков. Специально для читателей НГС мы отобрали десять самых лучших кадров с мероприятия.

Спортсмены считают, что купание в холодной воде помогает не только укрепить здоровье, но и спастись от коронавируса&nbsp;

Спортсмены считают, что купание в холодной воде помогает не только укрепить здоровье, но и спастись от коронавируса 

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Спортивным купанием в проруби увлекается около сотни новосибирцев

Спортивным купанием в проруби увлекается около сотни новосибирцев

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Организатор мероприятия — федерация закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые Медведи»

Организатор мероприятия — федерация закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые Медведи»

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— Мы решили провести небольшое мероприятие, чтобы знать, сколько мы можем плавать и на какие дистанции, — рассказал корреспонденту НГС президент федерации Виталий Панасюк

— Мы решили провести небольшое мероприятие, чтобы знать, сколько мы можем плавать и на какие дистанции, — рассказал корреспонденту НГС президент федерации Виталий Панасюк

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В программе был показательный мастер-класс — заплыв под водой&nbsp;

В программе был показательный мастер-класс — заплыв под водой 

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Прорубь для соревнований — размером с четверть бассейна для олимпийской дорожки&nbsp;

Прорубь для соревнований — размером с четверть бассейна для олимпийской дорожки 

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Есть люди, которым удается проплыть в ледяной воде несколько километров&nbsp;

Есть люди, которым удается проплыть в ледяной воде несколько километров 

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Один из них живет в Новосибирске и является рекордсменом области

Один из них живет в Новосибирске и является рекордсменом области

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— Много людей к нам ходят просто закаливаться, без всяких спортивных нормативов. Окунаются в холодную воду, потом бегут в жаркую баню, которая у нас тут есть. И закаливание проходит безопасно и комфортно, человек получает удовольствие и пользу, — рассказывает Виталий Панасюк

— Много людей к нам ходят просто закаливаться, без всяких спортивных нормативов. Окунаются в холодную воду, потом бегут в жаркую баню, которая у нас тут есть. И закаливание проходит безопасно и комфортно, человек получает удовольствие и пользу, — рассказывает Виталий Панасюк

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В канун Крещения Господня тысячи россиян направятся к купелям, чтобы погрузиться в прорубь. Крещенское купание — серьезное испытание для человеческого организма независимо от того, верующий вы человек или атеист. Мы собрали рекомендации медиков и спасателей и дали ответы на главные вопросы желающих отдать дань традиции и окунуться в ледяную воду.

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купание в прорубифоторепортаж
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