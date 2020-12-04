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Бассейн «Спартак» в Новосибирске позвал врачей из трех больниц плавать бесплатно

Так администрация решила помочь загруженным медикам

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Бассейн выдаст бесплатные купоны на посещение для новосибирских врачей

Бассейн выдаст бесплатные купоны на посещение для новосибирских врачей

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Новосибирский бассейн решил выделить бесплатные дорожки для медиков

Новосибирский бассейн «Спартак» пригласил врачей плавать бесплатно — так администрация решила поддержать медиков в период напряженной работы.

— В связи с пандемией коронавируса медицинские работники оказались в центре эпидемии. Своим самоотверженным трудом они борются с заболеванием. Администрация бассейна «Спартак» выражает искреннюю благодарность медицинским работникам и в качестве поддержки предлагает воспользоваться услугами нашего бассейна на безвозмездной основе, — рассказали в администрации бассейна «Спартак».

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Как рассказали в бассейне, для врачей будут выделять плавательные дорожки в определенное время в течение месяца и выдадут 50 разовых купонов.

— Надеемся, что наш скромный вклад будет способствовать поднятию духа и укреплению иммунитета тех, кто спасает наше здоровье. Предложения направлены в 25-ю медсанчасть, на станцию скорой медицинской помощи, в клинику «Здравица».

Недавно в Новосибирске появилась группа волонтеров, которые возят врачей поликлиник на своих машинах, — среди них есть бизнесмены и чиновники.

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помощь врачамбассейн Спартак
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