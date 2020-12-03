Новую ледовую арену в Новосибирске построят раньше срока — когда это произойдет

В четверг, 3 декабря, на совместном заседании оргкомитетов по подготовке и проведению МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске стало известно, что новую ледовую арену планируют ввести раньше срока, а именно летом 2022 года .

Ранее власти говорили, что первый турнир на новой ледовой арене можно будет провести в конце 2022 года . Как пишет пресс-служба регионального правительства, сейчас готовность объекта оценивается в 35%. Кроме того, к старту молодежного чемпионата мира планируется завершить строительство четвертого моста и первой очереди терминала аэропорта Толмачёво.