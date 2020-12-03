Новую ледовую арену в Новосибирске построят раньше срока — когда это произойдет

Летом 2022 года в Новосибирске достроят новую ледовую арену
В четверг, 3 декабря, на совместном заседании оргкомитетов по подготовке и проведению МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске стало известно, что новую ледовую арену планируют ввести раньше срока, а именно летом
Ранее власти говорили, что первый турнир на новой ледовой арене можно будет провести в конце
— Нам пора сверить часы: насколько синхронно наши регионы готовятся к чемпионату, решают организационные вопросы. Могу сказать, что в Новосибирской области работы идут полным ходом, все объекты в графике, мы синхронизировали строительство и реконструкцию всех объектов к дате проведения чемпионата, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Также сейчас параллельно на действующей эстакаде метрополитена возводится новая станция метро «Спортивная». Ее готовность оценивается в 28%.
В конце ноября в Новосибирске начался очередной этап строительства нового ЛДС — 5 фотографий о том, как это было.