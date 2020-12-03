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Новую ледовую арену в Новосибирске построят раньше срока — когда это произойдет

Сейчас она готова на 35%

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Параллельно со строительством нового ЛДС в городе строят новую станцию метро и четвертый мост через Обь

Параллельно со строительством нового ЛДС в городе строят новую станцию метро и четвертый мост через Обь

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Летом 2022 года в Новосибирске достроят новую ледовую арену

В четверг, 3 декабря, на совместном заседании оргкомитетов по подготовке и проведению МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске стало известно, что новую ледовую арену планируют ввести раньше срока, а именно летом 2022 года.

Ранее власти говорили, что первый турнир на новой ледовой арене можно будет провести в конце 2022 года. Как пишет пресс-служба регионального правительства, сейчас готовность объекта оценивается в 35%. Кроме того, к старту молодежного чемпионата мира планируется завершить строительство четвертого моста и первой очереди терминала аэропорта Толмачёво.

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— Нам пора сверить часы: насколько синхронно наши регионы готовятся к чемпионату, решают организационные вопросы. Могу сказать, что в Новосибирской области работы идут полным ходом, все объекты в графике, мы синхронизировали строительство и реконструкцию всех объектов к дате проведения чемпионата, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также сейчас параллельно на действующей эстакаде метрополитена возводится новая станция метро «Спортивная». Ее готовность оценивается в 28%.

В конце ноября в Новосибирске начался очередной этап строительства нового ЛДС — 5 фотографий о том, как это было.

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ЛДСМЧМ-2023строительство
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