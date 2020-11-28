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ХК «Сибирь» в выездном матче проиграл команде из Пекина

Игра закончилась со счетом 1:0

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До этого два матча на выезде сибиряки выигрывали

До этого два матча на выезде сибиряки выигрывали

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Хоккеисты из Новосибирска проиграли ХК «Куньлунь Ред Стар»

В пятницу, 27 ноября, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл пекинской команде «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Открыть счет и забросить единственную шайбу в этой игре удалось только во втором периоде на 31-й минуте матча. Это сделал защитник «Куньлунь Ред Стар» Лев Стариков. Последние две минуты «Сибирь» играла без вратаря, однако команде так и не удалось сравнять счет игры.

Прошлый матч против рижского динамо сибиряки выиграли — игра завершилась со счетом 2:3.

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КХЛхоккей
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