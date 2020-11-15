Прервали серию поражений: ХК «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург»

В Новосибирске ХК «Металлург» проиграл ХК «Сибирь»
Вечером в воскресенье, 15 ноября, хоккейный клуб «Сибирь» встретился с минским «Динамо» в ЛДС «Сибирь». Матч закончился со счетом 3:2 в пользу новосибирцев.
Счет игры командам удалось открыть только в начале второго периода — на 23-й минуте матча защитник «Сибири» Ефим Гуркин забросил первую шайбу в ворота соперников. Он же стал автором второй шайбы.
Первая шайба, забитая «Металлургу»
Автор: khl.ru
В третьем периоде гости сумели отыграться, однако на 51-й минуте нападающий новосибирской команды Юусо Пуустинен забил в ворота соперников решающую шайбу.
Решающую шайбу забил Юусо Пуустинен
Автор: khl.ru
Прошлую игру против омского «Авангарда» сибиряки проиграли. Тогда игра закончилась со счетом 1:4.