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Прервали серию поражений: ХК «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург»

Игра закончилась со счетом 3:2

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Игра проходила в Новосибирске

Игра проходила в Новосибирске

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В Новосибирске ХК «Металлург» проиграл ХК «Сибирь»

Вечером в воскресенье, 15 ноября, хоккейный клуб «Сибирь» встретился с минским «Динамо» в ЛДС «Сибирь». Матч закончился со счетом 3:2 в пользу новосибирцев.

Счет игры командам удалось открыть только в начале второго периода — на 23-й минуте матча защитник «Сибири» Ефим Гуркин забросил первую шайбу в ворота соперников. Он же стал автором второй шайбы.

Первая шайба, забитая «Металлургу»

В третьем периоде гости сумели отыграться, однако на 51-й минуте нападающий новосибирской команды Юусо Пуустинен забил в ворота соперников решающую шайбу.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Решающую шайбу забил Юусо Пуустинен

Прошлую игру против омского «Авангарда» сибиряки проиграли. Тогда игра закончилась со счетом 1:4.

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КХЛхоккей
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