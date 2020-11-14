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Экстремал из Новосибирска проплыл под парусом по Обскому водохранилищу — 15 впечатляющих фото

Так Александр Орлов закрыл сезон выхода на воду

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Александр обычно закрывает сезон гораздо раньше

Александр обычно закрывает сезон гораздо раньше

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Житель Новосибирска Александр Орлов проплыл на доске по водохранилищу

В субботу, 14 ноября, новосибирский виндсерфер и экстремал Александр Орлов решил закрыть сезон, проплыв на доске по Обскому водохранилищу, которое уже начало покрываться льдом.

— В этом году очень длинная осень. Мне никогда бы в голову не пришло, что в середине ноября можно ходить в море, потому что обычно 5–7 ноября уже стоит лед, и на этом летний сезон заканчивается. А тут уже середина ноября. И просто сделал для себя такую метку, что фактически в середине ноября можно выйти в море. Поставить себе галочку, что можно еще по воде ходить, — рассказал Александр Орлов корреспонденту НГС. — Водичка бодрая. Никогда в жизни не приходилось пробиваться как ледоколу по такой шуге. В какой-то момент, когда я понял, что я не пробиваюсь, стою на месте, а ветра не хватает, не хватает тяги, чтобы мне вперед двигаться, я завис на месте, было неприятно.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на водохранилище и заснял, как экстремал выходит в воду. Смотрите, как это было.

В этом году осень выдалась длинная, поэтому водохранилище пока еще не замерзло

В этом году осень выдалась длинная, поэтому водохранилище пока еще не замерзло

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Экстремал решил, что середина ноября — самое время, чтобы закрыть сезон

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Александр рассказал, что начал заниматься виндсерфингом еще в 80-х годах

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Алекрандр собирает парусник, находясь по пояс в ледяной воде

Алекрандр собирает парусник, находясь по пояс в ледяной воде

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Сам он называет водичку «бодрящей»

Сам он называет водичку «бодрящей»

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Экстремал признался, что заплыв осложнял рыхлый снег в воде&nbsp;

Экстремал признался, что заплыв осложнял рыхлый снег в воде 

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И тем не менее ему удалось проплыть вдоль берега

И тем не менее ему удалось проплыть вдоль берега

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В прошлом Александр Орлов был пятикратным чемпионом Сибири по виндсерфинку

В прошлом Александр Орлов был пятикратным чемпионом Сибири по виндсерфинку

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Однако сейчас он не принимает участия в соревнованиях

Однако сейчас он не принимает участия в соревнованиях

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Мужчина выходит в море для себя

Мужчина выходит в море для себя

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Согласитесь, выглядит такой заплыв очень эпично

Согласитесь, выглядит такой заплыв очень эпично

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В следующем году Александр откроет сезон примерно в апреле, когда лед начнет сходить

В следующем году Александр откроет сезон примерно в апреле, когда лед начнет сходить

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А пока доска будет дожидаться своего часа

А пока доска будет дожидаться своего часа

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Обское мореэкстремалывиндсерфинг
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