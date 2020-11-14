Экстремал из Новосибирска проплыл под парусом по Обскому водохранилищу — 15 впечатляющих фото

В субботу, 14 ноября, новосибирский виндсерфер и экстремал Александр Орлов решил закрыть сезон, проплыв на доске по Обскому водохранилищу, которое уже начало покрываться льдом.

— В этом году очень длинная осень. Мне никогда бы в голову не пришло, что в середине ноября можно ходить в море, потому что обычно 5–7 ноября уже стоит лед, и на этом летний сезон заканчивается. А тут уже середина ноября. И просто сделал для себя такую метку, что фактически в середине ноября можно выйти в море. Поставить себе галочку, что можно еще по воде ходить, — рассказал Александр Орлов корреспонденту НГС. — Водичка бодрая. Никогда в жизни не приходилось пробиваться как ледоколу по такой шуге. В какой-то момент, когда я понял, что я не пробиваюсь, стою на месте, а ветра не хватает, не хватает тяги, чтобы мне вперед двигаться, я завис на месте, было неприятно.