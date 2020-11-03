Новосибирская область вводит коронавирусное ограничение — оно коснется спорта

В НСО решили сократить число зрителей на стадионах
В Новосибирской области уменьшат количество болельщиков, которые смогут посещать стадионы во время соревнований по командным видам спорта.
— Заполняемость стадионов будет сокращена с 50% до 30%. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, прошедшем в правительстве региона
Такую меру примут для того, чтобы снизить риск распространения ковида. Документ об ограничениях разработает Министерство физической культуры и спорта НСО.
Запрет на посещение стадионов сняли в Новосибирске