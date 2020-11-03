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Новосибирская область вводит коронавирусное ограничение — оно коснется спорта

Решение 3 ноября принял оперштаб

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В области готовят новый документ об ограничениях для зрителей

В области готовят новый документ об ограничениях для зрителей

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В НСО решили сократить число зрителей на стадионах

В Новосибирской области уменьшат количество болельщиков, которые смогут посещать стадионы во время соревнований по командным видам спорта.

— Заполняемость стадионов будет сокращена с 50% до 30%. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, прошедшем в правительстве региона 3 ноября под председательством губернатора Андрея Травникова, — сообщила пресс-служба правительства региона.

Такую меру примут для того, чтобы снизить риск распространения ковида. Документ об ограничениях разработает Министерство физической культуры и спорта НСО.

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Запрет на посещение стадионов сняли в Новосибирске 1 сентября. Тогда наполняемость составляла 25%. Ближе к концу месяца, 23 сентября, власти сообщили о том, что ее можно повысить до 50%.

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ограничениястадионкоронавирусспортболельщики
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