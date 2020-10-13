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ХК «Сибирь» проиграл нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче

Игра закончилась со счётом 2:3

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За игру «Сибирь» заработала пять удалений

За игру «Сибирь» заработала пять удалений

Вечером в понедельник, 12 октября, игроки ХК «Сибирь» в гостевом матче уступили команде «Торпедо» из Нижегородской области. Встреча закончилась со счётом 2:3.

Счёт матча на 9-й минуте открыли хоккеисты «Торпедо». Сибирякам удалось забросить ответную шайбу уже на 18-й минуте. Её автором стал защитник Николай Тимашов.

Видео: khl.ru

Во втором периоде на 32-й минуте нападающий Микаэль Руохомаа принёс своей команде ещё одну шайбу.

Видео: khl.ru

Однако спустя несколько минут нижегородцы сравняли счёт. А уже на 37-й минуте забили третью шайбу в ворота сибиряков.

В третьем периоде ни одной из команд не удалось забросить шайбы. Таким образом, встреча закончилась со счётом 2:3 в пользу нижегородского «Торпедо».

Прошлый матч ХК «Сибирь» провёл с омским «Авангардом». Увы, в этом матче сибиряки проиграли со счётом 0:4.

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