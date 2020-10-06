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ХК «Сибирь» проиграл «Северстали» из Череповца — исход игры решили послематчевые буллиты

Игра закончилась со счётом 2:3

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Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Вечером во вторник, 6 октября, игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче проиграли команде «Северсталь» из Череповца. Встреча закончилась со счётом 2:3.

Счёт матча на 10-й минуте открыла «Северсталь». На протяжении всего первого периода сибирякам не удалось забросить ответную шайбу в ворота соперника.

Матч начался в 19:30 по новосибирскому времени

Матч начался в 19:30 по новосибирскому времени

Счёт открыли хоккеисты «Северстали»<br>

Счёт открыли хоккеисты «Северстали»

За игру хоккеисты «Сибири» заработали 7 удалений

За игру хоккеисты «Сибири» заработали 7 удалений

Во втором периоде на 31-й минуте счёт сравнял нападающий ХК «Сибирь» Евгений Чесалин. И уже через минуту положение сибиряков закрепил нападающий Александр Шаров, забив вторую шайбу в ворота «Северстали».

Также Микаэль Руохомаа получил дисциплинарный штраф до конца игры в третьем периоде

Также Микаэль Руохомаа получил дисциплинарный штраф до конца игры в третьем периоде

А хоккеисты «Северстали» за игру заработали 8 удалений

А хоккеисты «Северстали» за игру заработали 8 удалений

Однако уже ближе к концу третьего периода хоккеисты «Северстали» вновь сравняли счёт.

В овертайме ни одной команде не удалось забить

В овертайме ни одной команде не удалось забить

Итог игры решили буллиты

Итог игры решили буллиты

Во время овертайма ни одна команда не смогла забросить шайбу — исход игры определили послематчевые буллиты. Победу в этом матче одержали хоккеисты из Череповца.

Но и буллиты «Сибири» не помогли

Но и буллиты «Сибири» не помогли

В этом матче победила «Северсталь»

В этом матче победила «Северсталь»

Вечером в среду, 30 сентября, игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграли команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась со счётом 4:2.

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