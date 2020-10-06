ХК «Сибирь» проиграл «Северстали» из Череповца — исход игры решили послематчевые буллиты

Вечером во вторник, 6 октября, игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче проиграли команде «Северсталь» из Череповца. Встреча закончилась со счётом 2:3.
Счёт матча на 10-й минуте открыла «Северсталь». На протяжении всего первого периода сибирякам не удалось забросить ответную шайбу в ворота соперника.
Во втором периоде на 31-й минуте счёт сравнял нападающий ХК «Сибирь» Евгений Чесалин. И уже через минуту положение сибиряков закрепил нападающий Александр Шаров, забив вторую шайбу в ворота «Северстали».
Однако уже ближе к концу третьего периода хоккеисты «Северстали» вновь сравняли счёт.
Во время овертайма ни одна команда не смогла забросить шайбу — исход игры определили послематчевые буллиты. Победу в этом матче одержали хоккеисты из Череповца.
Вечером в среду, 30 сентября, игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграли команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась со счётом 4:2.