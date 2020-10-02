ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграл нижегородское «Торпедо»

Вечером в среду, 30 сентября, игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграли команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась со счётом 4:2.



Счёт матча на 10-й минуте открыл нападающий «Сибири» Никита Шашков. Однако спустя минуту соперники смогли отыграться. Вторую шайбу в ворота «Торпедо» забил нападающий Евгений Чесалин.