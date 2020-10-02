ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграл нижегородское «Торпедо»

Хоккеисты «Сибири» обыграли команду из Нижнего Новгорода
Вечером в среду, 30 сентября, игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграли команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась со счётом 4:2.
Счёт матча на 10-й минуте открыл нападающий «Сибири» Никита Шашков. Однако спустя минуту соперники смогли отыграться. Вторую шайбу в ворота «Торпедо» забил нападающий Евгений Чесалин.
Первая шайба матча
Третью шайбу гостям в начале второго периода забил нападающий новосибирцев Данил Романцев. И ещё одну забросил защитник «Сибири» Ярослав Хабаров.
Четвёртую шайбу нижегородцам забил защитник Ярослав Хабаров
В третьем периоде гости попытались отыграться. Защитник «Торпедо» Крис Уайдмэн смог забросить шайбу в наши ворота, когда «Сибирь» играла в меньшинстве.
Прошлый матч против питерского «СКА» новосибирцы проиграли. Тогда встреча закончилась со счётом 4:6.