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Реконструкция ЛДС «Сибирь» завершится к началу чемпионата мира по хоккею 2023 года

Есть вероятность, что арена будет задействована в мировом спортивном событии

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Проект реконструкции ЛДС «Сибирь» будет соответствовать международным стандартам

Проект реконструкции ЛДС «Сибирь» будет соответствовать международным стандартам

Реконструкция ЛДС «Сибирь» завершится к началу чемпионата мира по хоккею

Реконструкцию ледового дворца спорта «Сибирь» в Новосибирске завершат к началу чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил в среду, 30 сентября, на пресс-конференции в ТАСС министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

— Реконструкция, как и было запланировано, идет в три этапа. В том году поменяли ледовую плиту, которая находится под ареной, борта, хоккейную систему «видеогол». Сегодня до начала чемпионата КХЛ практически были закончены некоторые моменты реконструкции внутренней части, на будущий год фасады предусмотрены, — рассказал Сергей Ахапов о ходе работ.

Реконструкция арены ведется за счет средств частных инвестиций, поэтому министр спорта не смог назвать конечную стоимость проекта.

— Я не готов обсуждать это, могу говорить лишь об этапности, но то, что к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в начале 2023 года, наша намоленная старая арена будет в ином новом виде, — это 100%, здесь тоже идет все по плану, — отметил министр.

По словам Сергея Ахапова, есть вероятность того, что ледовая арена будет задействована в чемпионате:

— Как тренировочная арена, возможно, и будет задействована ЛДС «Сибирь», не случайно и ведем реконструкцию. Тот проект, который будет воплощен к чемпионату мира, будет соответствовать международным нормам в плане ходов-выходов, раздевалок и других вещей, связанных с регламентом международных стартов.

Министр спорта подчеркнул, что официальные матчи будут проходить только на новой ледовой арене, там же могут проходить и тренировки — в будущем ЛДС, помимо основной, есть и тренировочная арена. При этом ЛДС «Сибирь» будет востребован в рамках подготовки и тренировочного процесса перед, и во время чемпионатом мира, также, возможно, для этого понадобятся и другие площадки.

На днях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что интересного появится в парке возле еще строящегося ледового дворца спорта.

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ЛДСЛДС «Сибирь»спорт
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