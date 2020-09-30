Реконструкция ЛДС «Сибирь» завершится к началу чемпионата мира по хоккею 2023 года

Реконструкция арены ведется за счет средств частных инвестиций, поэтому министр спорта не смог назвать конечную стоимость проекта.



— Я не готов обсуждать это, могу говорить лишь об этапности, но то, что к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в начале 2023 года, наша намоленная старая арена будет в ином новом виде, — это 100%, здесь тоже идет все по плану, — отметил министр.



По словам Сергея Ахапова, есть вероятность того, что ледовая арена будет задействована в чемпионате:



— Как тренировочная арена, возможно, и будет задействована ЛДС «Сибирь», не случайно и ведем реконструкцию. Тот проект, который будет воплощен к чемпионату мира, будет соответствовать международным нормам в плане ходов-выходов, раздевалок и других вещей, связанных с регламентом международных стартов.



Министр спорта подчеркнул, что официальные матчи будут проходить только на новой ледовой арене, там же могут проходить и тренировки — в будущем ЛДС, помимо основной, есть и тренировочная арена. При этом ЛДС «Сибирь» будет востребован в рамках подготовки и тренировочного процесса перед, и во время чемпионатом мира, также, возможно, для этого понадобятся и другие площадки.

