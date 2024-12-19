«Работаем, как на фронте»: что НГС увидел во время запуска ускорителя на СКИФе — фото с объекта за 47 млрд

СКИФ будут строить еще год Источник: Читатель НГС











Под Новосибирском вчера, 18 декабря, впервые была запущена часть крупного научного объекта — СКИФа. На дорогостоящем оборудовании впервые получили пучок электронов. Важный момент для ученых всей России проходил во временной пультовой комнате — строительство «Сибирского кольцевого источника фотонов» в Кольцово идет с задержкой в год. О том, как продвигается крупнейшая научная стройка в Новосибирской области, почему ученые и строители торопятся и как сейчас выглядит новосибирский коллайдер — в материале НГС.

Запустили первую часть

Сегодня, 18 декабря, ученые получили первый пучок электронов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Масштабная стройка возле наукограда Кольцово идет полным ходом. Вокруг лежат трубы, ходят рабочие, возвышаются краны. Масштабы поражают, особенно, если вспомнить, что три года назад здесь был только лес.

Перед запуском несколько десятков журналистов завели в маленькую комнату с десятками мониторов — на них графики, изображения и цифры. Это комната лишь временная пультовая — основную пока не открыли.

Линейный ускоритель находится за противорадиационной дверью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В помещении толпились журналисты, директора институтов, научные сотрудники и строители. Все ждали, когда запустят первую работающую систему на СКИФе — линейный ускоритель. Это стартовая ступень ускорительного комплекса, ради которого и создается весь СКИФ.

Сам момент запуска можно было увидеть на экранах компьютеров. В какой-то момент там появился светящийся круг — это и есть пучок электронов.

Изображение пучка электронов, которое показали вчера журналистам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ускорительный комплекс можно разделить на три части. Первая и самая маленькая, 25 метров, — это линейный ускоритель (тот, что запускали вчера). В нем появляются электроны, которые группируются в пучок, а затем разгоняются до скорости света и получают энергию 200 миллионов электронвольт. Директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев сравнивает это с мощностью новосибирской ГЭС.

Линейный ускоритель уже запущен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Потом электронный пучок поступает в кольцевой синхротрон или, как его называют по-простому, бустер. Он уже почти собран и у ученых есть цель запустить его 8 февраля 2025 года, в День науки.

— Это мероприятие будет более масштабным, чем сегодняшнее. Сегодня оно в основном рабочее. Тем не менее, вы все равно впервые увидите это оборудование в сборке. Оно красивое, и больше нигде такого в стране нет, — отметил перед запуском Павел Логачев.

В бустере пучок будет разгоняться до рабочей энергии 3 миллиарда электронвольт и отправляться в основной накопитель. Этот накопитель заработает относительно не скоро — в декабре 2025 года.

Бустер можно обойти по кругу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом накопителе пучок будет проходить через магнитное поле или через специализированные многополюсные устройства и создавать синхротронное излучение. Излучение же в свою очередь будет выводиться из накопителя и по каналам транспортировки рентгеновского пучка достигать экспериментальных станций. На СКИФе к концу 2025 года должны построить шесть таких станций, но это не предел. А к 2035 году есть планы на открытие 35 станций.

ЦКП «СКИФ» будет комплексом из 34 зданий и сооружений, как написано на сайте центра. Характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках.

Бустер должен заработать в ближайшие месяцы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Основную часть оборудования создают прямо в Новосибирске — на экспериментальном производстве ИЯФа. И научные сотрудники свою работу сейчас закончили на 95%.

Шли к этому 30 лет

Директора Института катализа СО РАН и Института ядерной физики СО РАН подписали акт о запуске линейного ускорителя Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Такие технологии, которые реализовываются на СКИФе, полностью существуют только в трех местах, уверяет Павел Логачев. Они есть в США, Японии и Евросоюзе. Тем не менее новосибирский коллайдер будет мощнее, чем тот, что в Европе.

— Институт ядерной физики работал над этим проектом 30 лет. Это результат работы нескольких поколений, исследователей, технологов. Результат развития нашего экспериментального производства, чтобы взять такие тяжелые и сложные заказы. Поэтому это вдвойне радостно, что мы теперь имеем полную национальную независимость в этом вопросе, — заявил Павел Логачев.

Весь объект СКИФ стоит сейчас 47,3 миллиарда. Эта сумма практически не увеличивалась, но вот даты сдачи объекта поменялись. Как признаются ученые, на сроки повлияли санкции.

Сейчас в СКИФ работает пару десятков научных сотрудников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Валерий Бухтияров, директор ФИЦ «Институт катализа СО РАН», вспоминает, что изначально сдача источника синхротронного излучения поколения 4+ должна была состояться в декабре 2024 году.

— Видите, что мы сдаём только первую часть линейного ускорителя, всё остальное переходит на 2025 год. Нам действительно потребуется еще один год. Сейчас готовятся все соответствующие бумаги и указ президента изменится, и соответствующее распоряжение правительства. Я надеюсь, что до конца года это случится. А пока мы с вами присутствуем при действительно замечательном событии, — объясняет Валерий Бухтиярова.

Строительство СКИФ стоит 47,3 миллиарда рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Павла Логачева на объект строители зашли только в 2022 году. Два года они работали в очень быстром режиме. Другие источники фотонов, которые есть в мире, строились в полтора-два раза дольше.

— Строители работают в фантастически сжатые сроки. В мире прецедентов такой быстрой стройки, такого масштаба нет. Мы работаем так же, как на фронте. Со сверхвозможностями, по-другому сейчас жить нельзя. Это моё личное мнение и мнение большинства наших физиков, коллег, которые здесь работают. Это наш фронт, — эмоционально высказался Павел Логачев.

«Есть понимание, что это что-то уникальное»

Многое оборудование произведено в Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Строителям в последнее время активно приходится работать в связке с учеными. Директор местного филиала строительной компании «Титан — 2» Дмитрий Волгин объясняет, что такое взаимодействие непривычное и необычное.

— Для нас это что-то новое. Обычно, когда строители уходят, дальше приходит заказчик и начинается эксплуатация. Здесь же мы не то что не ушли, а мы вместе выводим и налаживаем оборудование, которое здесь есть, — отмечает Дмитрий Волгин.

«Концерн Титан-2» — строительный холдинг из Москвы. Объединяет пять организаций, которые ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, строят аэродромы, причалы, жилые комплексы. Компания строила АЭС и ТЭЦ в Ленобласти, АЭС в Финляндии. Является партнером «Росатома». По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль холдинга за 2021 год составила 185,4 миллиона. Генеральный директор концерна — Григорий Нагинский, бывший депутат и член Совета Федерации, его дочь, Елена Нагинская, является его заместителем.

Закончить строительство планируют в конце 2025 года Источник: Читатель НГС











Строителям приходится работать вместе с учеными, так как после монтажа оборудования нужно подтвердить его характеристики.

Сейчас помимо здания, где находятся линейный ускоритель и бустер, практически готовы здания в административно-бытовом корпусе. Например, в столовой уже сделана финишная отделка и закончен клининг.

Развитие Кольцово

На СКИФе работает много компаний Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Планируется, что у СКИФа будет много пользователей, которым нужен будет доступ к источнику фотонов. Сейчас в России есть действующий специализированный источник синхронного излучения. Он находится в Курчатовском институте. После окончания строительства СКИФ его планируют закрыть и сделать полную модернизацию. Этим тоже будет заниматься новосибирский ИЯФ.

СКИФ потребуется сотне организаций, их нужно будет мягко перевести на объект. Сейчас директора институтов продумывают бесшовную систему перевода.

Мэр Кольцово Николай Красников рассматривает строительство СКИФа как новый толчок для развития двух научных городков — новосибирского Академгородка и самого Кольцово.

— Это продолжение лаврентьевского прорыва, становление большой науки в новых условиях, может быть, в Сибири и в России. Поэтому мы для себя решили, что с первого дня на все вопросы создателям этого уникального объекта будем отвечать «да». Это были и земельные вопросы, и технические условия, и взаимодействие со строительными организациями, — отметил Николай Красников.

Строительство СКИФа началось в 2021 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Строительство СКИФ также помогает развивать Кольцово, считает мэр. Это в первую очередь появление дополнительной инфраструктуры. В тот же день, в который запустили линейный ускоритель, в Кольцово сдали «Научный дом». В нем больше ста квартир получили ученые по льготным условиям.

— В самых ближайших наших планах вместе с областью построить конгресс-холл. Его проект уже завершен. Мы ведем переговоры с инвесторами по поводу строительства гостиничного развлекательного комплекса, тоже необходимого. Ряд дорог — больших и малых — мы уже построили, — перечислил Николай Красников.