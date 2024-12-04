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Наука Ученый рассказал, уничтожит ли метеорит Землю и есть ли инопланетяне

Ученый рассказал, уничтожит ли метеорит Землю и есть ли инопланетяне

Астрофизик развеял популярные опасения

1 174
25 комментариев
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Популяризатор науки, научный сотрудник Крымской обсерватории Сергей Назаров выступил с большой лекцией о природе черных дыр. Кроме того, ученый рассказал и о других загадках Вселенной — в том числе о том, есть ли жизнь за пределами Земли и какие опасности таит в себе космос.

По мнению Назарова, сегодня человечество стоит на рубеже серьезных изменений в науке, в том числе и в нашем понимании Вселенной. К сожалению, одна из проблем — то, что на исследования признаков внеземной жизни тратится очень мало ресурсов. При этом количество цивилизаций может быть колоссально.

— Наша планета не выделяется никакими особыми характеристиками, она самая обычная. Ничто не выделяет нас из основной массы известных объектов в космосе. Поэтому есть мнение, что на других планетах тоже могут быть похожие условия, которые тоже могут привести к развитию жизни, и что жизнь — это нормальное и естественное явление во Вселенной. Гипотез много, можно предполагать что угодно, пытаясь объяснить отсутствие разумных сигналов из космоса. Но мне кажется, что самая разумная гипотеза — мы просто плохо ищем, — поделился Сергей Назаров.

Также астрофизик развеял страхи большого количества людей насчет астероидов, которые могут врезаться в Землю. Пока что таких крупных объектов, несущих угрозу, нет:

— Крупные астероиды с диаметром в километры видны издалека. Соответственно, мы их открыли уже практически все. И, скорее всего, такие большие объекты в ближайшие десятки лет на нас падать не будут. Но мелкие диаметром метр, три, пять, десять, двадцать пять — они, конечно, прилетают часто. Жители Челябинска соврать не дадут.

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Комментарии
25
Eugene72
1 час
Человеку платят за то, что он популяризирует ложь (инопланетяне, чёрные дыры, космос и т.п.) среди населения. Таким предоставляют площадки (СМИ) для широкого вещания. Поэтому будьте бдительны, не давайте себя одурачить.
Гость
1 час
о чём высокоразвитая цивилизация (высокоразвитая, потому что располагают технологиями, позволяющими перемещаться в пространстве. и ещё один показатель высокоразвитой цивилизации, то что она существует, не уничтожила себя) может говорить с недоразвитыми полуприматами - полулюдьми? дикие создания, гордящиеся тем, что убивают представителей своего вида с особой жестокостью и промышленных масштабах. майоры не удаляйте пост, пжлст.
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