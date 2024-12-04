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Наука В Якутии упал астероид. Он летел над домами и ярко горел: видео

В Якутии упал астероид. Он летел над домами и ярко горел: видео

Публикуем кадры фантастического зрелища

654
13 комментариев
Источник:

Вечером 3 декабря на территорию России упал астероид. Он столкнулся с Землёй примерно в 19 часов по московскому времени.

Астероид упал в Якутии, между поселками Олекминск и Ленск. Он быстро сгорел в атмосфере и никому не навредил. Местные жители сняли множество видео с его полетом.

Источник:

Большинство комментариев на видео звучат так:

— Все, что ли?

— Ой, всё?

— Всё, засняли?

Источник:

Дело в том, что астероид сгорел за считанные секунды. Однако яркую вспышку в небе было видно издалека.

Примерный размер астероида — 70 сантиметров. Он попал как на камеры наблюдения, так и на телефоны самых быстрых очевидцев. Заметно, что астероид пролетел близко над домами — но, к счастью, рухнул вдали от них.

Источник:

Полюбуйтесь еще на несколько видео с фантастическим зрелищем!

Источник:
Источник:

— Он не опасен. Это совсем небольшой объект диаметров около метра. Скорее всего большая его часть сгорит при прохождении плотных слоев атмосферы Земли, — рассказал «Осторожно, новости» астроном Леонид Еленин.

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Комментарии
14
ВИЗИТКИ54РФ
9 минут
"Фантастическое" зрелище было в Челябинске
Жук
24 минуты
Не упал, а прилетел.
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