В Якутии упал астероид. Он летел над домами и ярко горел: видео

Вечером 3 декабря на территорию России упал астероид. Он столкнулся с Землёй примерно в 19 часов по московскому времени.
Астероид упал в Якутии, между поселками Олекминск и Ленск. Он быстро сгорел в атмосфере и никому не навредил. Местные жители сняли множество видео с его полетом.
Большинство комментариев на видео звучат так:
— Все, что ли?
— Ой, всё?
— Всё, засняли?
Дело в том, что астероид сгорел за считанные секунды. Однако яркую вспышку в небе было видно издалека.
Примерный размер астероида — 70 сантиметров. Он попал как на камеры наблюдения, так и на телефоны самых быстрых очевидцев. Заметно, что астероид пролетел близко над домами — но, к счастью, рухнул вдали от них.
Полюбуйтесь еще на несколько видео с фантастическим зрелищем!
— Он не опасен. Это совсем небольшой объект диаметров около метра. Скорее всего большая его часть сгорит при прохождении плотных слоев атмосферы Земли, — рассказал «Осторожно, новости» астроном Леонид Еленин.