Загадываем желание: новосибирцы увидят пик метеорного потока Тауригиды — где лучше всего смотреть за звездами

За час можно увидеть до 10 падающих звезд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Новосибирска в ночь на 5 ноября увидят пик метеорного потока Тауригиды. Как сообщили в Сибирском государственном университете геосистем и технологий, за час можно увидеть до 10 падающих звезд.

— Этот поток вместе со своим южным аналогом образует часть комплекса, связанного с Кометой 2Р/Энке. Яркость и относительная медлительность многих метеоров делают их идеальными мишенями для фотосъемки, — пояснили в СГУГиТ.

Падающие звезды можно будет рассмотреть невооруженным глазом. Однако специалисты советуют ухать за город, подальше от искусственного освещения.