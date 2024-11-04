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Наука Загадываем желание: новосибирцы увидят пик метеорного потока Тауригиды — где лучше всего смотреть за звездами

Загадываем желание: новосибирцы увидят пик метеорного потока Тауригиды — где лучше всего смотреть за звездами

Его пик произойдет в ночь на 5 ноября

399
3 комментария

За час можно увидеть до 10 падающих звезд

Жители Новосибирска в ночь на 5 ноября увидят пик метеорного потока Тауригиды. Как сообщили в Сибирском государственном университете геосистем и технологий, за час можно увидеть до 10 падающих звезд.

— Этот поток вместе со своим южным аналогом образует часть комплекса, связанного с Кометой 2Р/Энке. Яркость и относительная медлительность многих метеоров делают их идеальными мишенями для фотосъемки, — пояснили в СГУГиТ.

Падающие звезды можно будет рассмотреть невооруженным глазом. Однако специалисты советуют ухать за город, подальше от искусственного освещения.

Ранее в небе над Новосибирском пронесся метеорный поток из созвездия Дракона. Его пик попал на начало октября.

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Комментарии
3
Гость
42 минуты
Выезжаю на кладбище
Гость
39 минут
Пенсионеры хотят увидеть как летят ракеты "туда". Прям ежедневно трясутся с этими мыслями перед телевизором.
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