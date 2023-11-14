Исследователя из Новосибирска изолируют на год — вместе с командой он будет имитировать полет на Луну

Уроженец Новосибирска Юрий Чеботарев стал командиром экипажа в эксперименте SIRIUS-23. Его и еще пятерых добровольцев изолируют на год для имитации полета на Луну. Как рассказали в телеграм-канале «Роскосмоса», сегодня, 14 ноября, стартовал эксперимент.