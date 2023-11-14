Исследователя из Новосибирска изолируют на год — вместе с командой он будет имитировать полет на Луну

Уроженец Новосибирска Юрий Чеботарев стал командиром экипажа в эксперименте SIRIUS-23. Его и еще пятерых добровольцев изолируют на год для имитации полета на Луну. Как рассказали в телеграм-канале «Роскосмоса», сегодня, 14 ноября, стартовал эксперимент.
В экипаж миссии вошли: россиянин Юрий Чеботарев — командир экипажа, россиянка Анжелика Парфенова — бортинженер, россиянка Ксения Орлова — врач экипажа, гражданка Беларуси Ольга Мастицкая — исследователь, россиянка Ксения Шишенина — исследователь, россиянин Рустам Зарипов — исследователь.
— Будучи на Земле, экипаж отправится к естественному спутнику нашей планеты: ученых ждут стыковки с грузовыми кораблями, облёт с поиском места посадки, высадка на лунную поверхность, управление ровером, — отметили в телеграм-канале «Роскосмоса».
Как рассказали на сайте «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина» (ЦПК), Юрий Чеботарев родился в Новосибирске, где получил базовое техническое образование. Юрий Чеботарев стремился стать космонавтом, по этой причине он начал работать в ЦПК. В 2014 году сибиряк начал заниматься подготовкой экипажей по использованию средств жизнеобеспечения российского сегмента Международной космической станции.
— Поступить в отряд не получилось, но понял, как себя реализовать. Захотел заняться научной деятельностью не только в рамках профессиональных обязанностей. Со временем перешел в отдел робототехнических исследований и поступил в аспирантуру Московского авиационного института, — цитируют Юрия Чеботарева в ЦПК.
Юрий Чеботарев в 2022 году работал старшим научным сотрудником в ЦПК. Мужчина занимался исследованием проблем взаимодействия космонавтов с робототехническими и интеллектуальными системами для пилотируемых космических полетов. Вместе с коллегами по лаборатории Юрий Чеботарев занимался и изоляционным экспериментом SIRIUS-21, предшественником SIRIUS-23.
Исследователь из Новосибирска Юрий Чеботарев вместе с новосибирской космонавткой Анной Кикиной участвовал XIV Общероссийской научно-технической конференции. В июне Анна Кикина возвращалась в Новосибирск. На пресс-конференции она рассказала как попала в космос, что хотела бы побывать на Луне и как проводит выходные.