«Я вживую увидел, как катод разрушает пучок, причем очень красиво»: физик-ядерщик — о СКИФе, науке и современных ученых

Мы продолжаем серию интервью с молодыми учеными, которые простыми словами объясняют сложности своей работы и влюбляют в науку.
— Пойти в науку — неочевидный выбор. Как появилось увлечение физикой?
— Я из семьи потомственных физиков, дома была соответствующая атмосфера, большая научная библиотека. Заочно я учился в физико-математической школе в Новосибирске. Приехал в десятом классе в летнюю школу в ФМШ при НГУ, попал на экскурсию, которую проводил нынешний директор ИЯФ Павел Владимирович Логачев. Он умеет мотивировать. Мне очень понравились планы по запуску новых установок, их масштаб. Тогда я осознал, что хочу заниматься ускорителями. Поступил в НГУ, окончил бакалавриат и магистратуру, а теперь пишу диссертацию, надеюсь скоро защититься.
— Не было такого, что в институте заставляли заниматься другим направлением?
— В ИЯФе никто тебе не будет запрещать заниматься тем, чем ты хочешь. Когда за плечами уже диплом, соответствующий объем знаний, ты можешь выбирать любую тему либо несколько. Меня заинтересовали источники пучков заряженных частиц, линейные ускорители — это больше экспериментальная, чем теоретическая работа.
Я участвую в расчетах и запуске линейного ускорителя для СКИФа. Он многоступенчатый: всё начинается с электронной пушки, откуда извлекаются электроны, потом они ускоряются в линейном ускорителе, затем преобразуются в основное большое кольцо длиной 500 метров.
— А как выглядит ваша работа? Похожа на офисную жизнь?
— Если пишешь статью, то иногда целый день проводишь за компьютером. Если работаешь с ускорителем, то приходится постоянно ходить в отдельный зал, что-то перенастраивать, это как раз работа подвижная. Рабочий день очень по-разному проходит, но в любом случае от офиса отличается.
— Часто ли сравнивают СКИФ с большим адронным коллайдером?
— Постоянно. Коллайдеры и синхротроны — это кольцевые ускорители, очень похожи по технологии создания, но имеют разные задачи. В коллайдере что-то сталкивается, например, протоны или тяжелые ионы свинца. А в синхротроне пучок просто летает по замкнутой орбите на одной энергии и в поворотах и специальных вставных устройствах генерирует синхротронное излучение. По принципу действия можно сравнить его с рентгеном, который просвечивает тело. И там и там используются фотоны.
СКИФ — один из источников последнего поколения, которые очень востребованы в мире, их много в Европе, есть в Японии, везде очередь огромная. Синхротронное излучение применяют в исследованиях, результаты которых используют в биологии, медицине, производстве, создании новых материалов, более легких и прочных.
— СКИФ начнет работу уже совсем скоро?
— Он запускается в несколько этапов. Мы первую часть линейного ускорителя уже запустили в специальном радиационно-защищенном зале ИЯФ. В следующем году построят здание под линейный ускоритель в Кольцово, но работа начнется не сразу. Несколько месяцев уйдет на монтаж и настройку — так с любыми передовыми установками.
— А что будет после запуска установки?
— Нужно будет ее обслуживать. Кроме того, мы стремимся развивать ускорители, чтобы они были компактными и более дешевыми. Есть идея, как это сделать. Ускоритель длиной в километр с использованием новых методов можно преобразовать в десять метров и получить такую же энергию на выходе.
— Научные процессы занимают так много времени. Что мотивирует вас работать, когда до результата еще далеко?
— Самое радостное в работе, это когда ты два года считал ускоритель, а он заработал и измерения совпали с расчетами. Это очень вдохновляет, значит, ты что-то можешь. Например, задача — сделать пушку. Делаешь предварительные расчеты. Идешь к конструктору, он начинает рисовать, потому что насчитать можно что угодно, а вдруг это технически сделать невозможно. И тогда нужно будет искать компромисс: что-то упростить, поменять. Дальше нарисованная модель отдается в наше экспериментальное производство. Изготовление — тоже отдельный этап, который ты сопровождаешь. Если возникнет какая-то нестандартная ситуация, нужно будет что-то менять. Это совершенно другой уровень по сравнению с просто расчетами, большая ответственность.
— Таким образом переходите от теории к практике.
— Да, мне повезло, я вижу, как мои расчеты воплощаются в реальные вещи. Создание чего-то нового — необыкновенный опыт, потому что на каждом этапе есть риск, приходится подстраиваться. Когда пройдешь эту цепочку со всякими трудностями и неожиданностями и видишь результат — это замечательно. Хотя процесс достаточно трудоемкий и протяженный по времени, конечно, может демотивировать. Бывает, что сделал расчет, а установку не будут строить. Но есть научный интерес и интересная задача, они вдохновляют.
Интересно видеть во время эксперимента то самое явление, о котором ты читал в теории, а теперь ты наблюдаешь это собственными глазами. Например, я вживую увидел, как катод разрушает пучок, причем очень красиво — разделяя его на кластеры. Теория работает!
— Такое действительно всегда впечатляет. А что в целом удивляет в науке?
— В каком-то плане возможности нейронных сетей меня поражают. Даешь задание искусственному интеллекту — он выполняет. Думаю, в будущем космические путешествия будут возможны при определенной стадии развития нейросетей, сам человек вряд ли сможет далеко улететь. А робота можно отправить. Я смотрю на это с оптимизмом.
— В любой работе есть рутинные задачи. Как с ними справляетесь?
— Обычно поручаю их студентам. Для них это не рутинная вещь, они учатся и иногда задают очень интересные вопросы, которые тебе в голову не приходили. К тому же у меня несколько проектов. Чтобы не было скучно, надо браться за разные задачи. Для меня это стимул. Хочется заниматься всем, быть компетентным специалистом. Мой вызов в том, чтобы постоянно делать что-то новое, что никто никогда до тебя не делал.
— Преподавание, наверное, тоже мотивирует.
— Работа со студентами, конечно, вдохновляет, но только когда им интересно. Студенты же разные бывают. Мне последнее время везет, у меня классные ребята, и мне кажется, некоторые уже в чем-то разбираются лучше, чем я. Не испытываю комплексов по этому поводу, мне интересно и приятно работать с такими людьми. Преподавание требует много времени и затрат, я на время написания диссертации его приостановил, но студенты у меня есть, они пишут диплом.
— Работа в целом отнимает много сил. Как восстанавливаетесь?
— Отдыхать я научился сравнительно недавно, раньше совсем не умел. О работе мысли всегда есть, но всё же полезно переключаться. Обязательны физические нагрузки: люблю плавать, зимой катаюсь на лыжах. Читаю книги, лекции по литературе мне нравятся, например, про английский экзистенциализм — всё это расширяет кругозор и помогает общаться с коллегами в любой стране. Они, как правило, очень образованные люди. И в целом я люблю атмосферу Академгородка, когда вокруг студенты, в этом бодро себя ощущаешь.
— А есть ли место, где вы генерируете идеи?
— Обычно новые идеи вытекают просто из работы, обсуждений. Раньше были ученые, которые генерировали научные идеи. А мы скорее научные работники, это уже другое. Реально крутых ученых я не так много и знаю, сейчас наука ушла в сторону больших коллективов и междисциплинарных областей. Ты один ничего не сделаешь. И очень мало тех, кто досконально знает, как работает какая-то установка. Чтобы ее запустить, нужна куча специалистов в своей узкой области.
— И последний вопрос: в чем ваша суперсила?
— Думаю, любознательность, она здорово помогает в работе. Без этого даже знания не помогают. Если чего-то не понимаешь, тебе это не дает покоя. Поймешь — идешь дальше. Наука научила: нельзя останавливаться, нужно постоянно думать, давать нагрузку мозгам. Иначе резко начинаешь деградировать и терять квалификацию.