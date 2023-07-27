«Я вживую увидел, как катод разрушает пучок, причем очень красиво»: физик-ядерщик — о СКИФе, науке и современных ученых

— СКИФ начнет работу уже совсем скоро?



— Он запускается в несколько этапов. Мы первую часть линейного ускорителя уже запустили в специальном радиационно-защищенном зале ИЯФ. В следующем году построят здание под линейный ускоритель в Кольцово, но работа начнется не сразу. Несколько месяцев уйдет на монтаж и настройку — так с любыми передовыми установками.



— А что будет после запуска установки?



— Нужно будет ее обслуживать. Кроме того, мы стремимся развивать ускорители, чтобы они были компактными и более дешевыми. Есть идея, как это сделать. Ускоритель длиной в километр с использованием новых методов можно преобразовать в десять метров и получить такую же энергию на выходе.