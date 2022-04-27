Над Новосибирском начнется пик весеннего звездопада — когда его можно увидеть
В час на небе может пронестись около 50 метеоров
Над Новосибирском начался звездопад Эта-Аквариды. Он активен с
— Эта-Аквариды — слабый метеорный поток для северного неба. Активность хороша в течение недели, близкой к максимуму активности. Это быстрые метеоры, но мало огненных шаров. Радиант лежит в созвездии Водолея, которое появляется из-за горизонта ближе к утру в восточной части неба, — сообщает Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.
Метеорный поток происходит от кометы Галлея. Когда активность достигает максимума, за час можно увидеть около 50 падающих звезд.
Астрономы рекомендуют наблюдать за звездопадами за пределами города, где небо не засвечено.
Ранее в апреле начался метеорный поток Лириды. В истории зафиксированы случаи, когда за час вылетало около 90 метеоров.