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Космический спутник с углем из Кузбасса отправят на орбиту этим летом

Он будет транслировать рекламу

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Наноспутник отправится на орбиту в августе

Наноспутник отправится на орбиту в августе

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Изготовленный в кузбасском политехе космический спутник, в котором будет находиться добытый в регионе уголь, отправят на орбиту Земли с Байконура в августе этого года. Об этом со ссылкой на ректора КузГТУ Алексея Яковлева передает корреспондент NGS42.RU с пресс-конференции на тему празднования «Ночи Юрия Гагарина» в регионе.

— Наш спутник полетит 9 августа этого года. Главкосмос подтвердил, что отправка будет на транспортном «Союзе» с космодрома Байконур. Мы планируем множество космических экспериментов на борту МКС, — сказал Яковлев.

Описание возможностей спутника

Описание возможностей спутника

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Спутник изготовлен в форме прямоугольника и имеет весьма небольшие размеры — 3,4 x 1 см. Он оснащен радиоприемником, который работает на частоте 435 МГц. С околоземной орбиты он будет транслировать голосовые сообщения, в том числе рекламу, которую называют первой космической, передавать изображения. Примерно 20 раз в сутки спутник будет делать фотографии и передавать снимки в ЦУП, где их будут анализировать для изучения экологической обстановки и лесных пожаров.

Ожидается, что, когда он попадет в плотные слои атмосферы, сгорит практически полностью.

Ранее глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что уроженец региона Александр Гребенкин попал в программу по вылету на Марс.

Кузбассспутниккосмические снимки
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