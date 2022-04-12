Космический спутник с углем из Кузбасса отправят на орбиту этим летом
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Изготовленный в кузбасском политехе космический спутник, в котором будет находиться добытый в регионе уголь, отправят на орбиту Земли с Байконура в августе этого года. Об этом со ссылкой на ректора КузГТУ Алексея Яковлева передает корреспондент NGS42.RU с пресс-конференции на тему празднования «Ночи Юрия Гагарина» в регионе.
— Наш спутник полетит 9 августа этого года. Главкосмос подтвердил, что отправка будет на транспортном «Союзе» с космодрома Байконур. Мы планируем множество космических экспериментов на борту МКС, — сказал Яковлев.
Спутник изготовлен в форме прямоугольника и имеет весьма небольшие размеры —
Ожидается, что, когда он попадет в плотные слои атмосферы, сгорит практически полностью.
Ранее глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что уроженец региона Александр Гребенкин попал в программу по вылету на Марс.