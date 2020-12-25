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Над Новосибирском начнется звездопад Квадрантиды с яркими огненными шарами

Наблюдать за падающими звездами можно будет с 28 декабря

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Наблюдать за метеорами лучше за городом

Наблюдать за метеорами лучше за городом

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В небе над Новосибирском начнется звездопад Квадрантиды

28 декабря начнется звездопад Квадрантиды — метеоры можно будет увидеть в северной части неба.

— Название взято от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного квадранта, хотя радиант расположен в созвездии Волопаса. Радиант в наших широтах не заходит за горизонт, но в вечернее время расположен низко над северным горизонтом. «Звездный дождь» отличается короткой продолжительностью максимальной активности — около шести часов. Поток в основном составляют слабые метеоры со средней скоростью, но часто вылетают и яркие огненные шары. Наблюдать Квадрантиды можно до 12 января, — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

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Радиант потока находится в созвездии Волопаса

Радиант потока находится в созвездии Волопаса

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Специалист объяснила, что увидеть звездопад можно будет после 23:00. Максимальное число метеоров — 110 в час.

— Для того чтобы увидеть метеор, лучше выбрать местность, где нет городской засветки и горизонт не загораживают высотки. Метеорные потоки наблюдают без оптических приборов (биноклей и телескопов). Наблюдения можно проводить не только в максимум потока, но и в остальные дни, — добавила Виктория Дамм.

Максимум потока приходится на 3 января. Наблюдать за звездами в этот день можно будет с 21:00 в верхней части созвездия Волопаса, между созвездиями Дракона и Геркулеса.

На этой неделе, 21 декабря, можно было наблюдать за сближением Сатурна и Юпитера — такое явление происходит раз в 20 лет. А в середине декабря прошел пик метеорного потока Геминиды — в час можно было увидеть до 200 падающих звезд.

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астрономиязвездопадзвезды
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