Над Новосибирском начнется звездопад Квадрантиды с яркими огненными шарами

В небе над Новосибирском начнется звездопад Квадрантиды
28 декабря начнется звездопад Квадрантиды — метеоры можно будет увидеть в северной части неба.
— Название взято от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного квадранта, хотя радиант расположен в созвездии Волопаса. Радиант в наших широтах не заходит за горизонт, но в вечернее время расположен низко над северным горизонтом. «Звездный дождь» отличается короткой продолжительностью максимальной активности — около шести часов. Поток в основном составляют слабые метеоры со средней скоростью, но часто вылетают и яркие огненные шары. Наблюдать Квадрантиды можно до
Специалист объяснила, что увидеть звездопад можно будет после 23:00. Максимальное число метеоров — 110 в час.
— Для того чтобы увидеть метеор, лучше выбрать местность, где нет городской засветки и горизонт не загораживают высотки. Метеорные потоки наблюдают без оптических приборов (биноклей и телескопов). Наблюдения можно проводить не только в максимум потока, но и в остальные дни, — добавила Виктория Дамм.
Максимум потока приходится на
На этой неделе,