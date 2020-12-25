Над Новосибирском начнется звездопад Квадрантиды с яркими огненными шарами

28 декабря начнется звездопад Квадрантиды — метеоры можно будет увидеть в северной части неба.



— Название взято от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного квадранта, хотя радиант расположен в созвездии Волопаса. Радиант в наших широтах не заходит за горизонт, но в вечернее время расположен низко над северным горизонтом. «Звездный дождь» отличается короткой продолжительностью максимальной активности — около шести часов. Поток в основном составляют слабые метеоры со средней скоростью, но часто вылетают и яркие огненные шары. Наблюдать Квадрантиды можно до 12 января , — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.