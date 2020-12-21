До 50 падающих звезд в час: Новосибирск ждет пик метеорного потока Урсиды

В Новосибирске ночью с 22 на 23 декабря можно будет наблюдать метеорный поток Урсиды, который находится в созвездии Малой медведицы.



— Урсиды — слабый метеорный поток, но известны крупные всплески, которые пришлись на 1945-й и 1986 годы. Метеоры активны с 17 по 26 декабря. Пик приходится на 22 декабря. В максимуме возможно увидеть от 10 до 50 метеоров в час. Урсиды, как и Гемениды, обладают невысокой скоростью. Луна в фазе первой четверти наблюдению не помешает. Радиант потока находится в созвездии Малой Медведицы.

