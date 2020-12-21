До 50 падающих звезд в час: Новосибирск ждет пик метеорного потока Урсиды

Над Новосибирском пролетит звездопад Урсиды
В Новосибирске ночью с 22 на 23 декабря можно будет наблюдать метеорный поток Урсиды, который находится в созвездии Малой медведицы.
— Урсиды — слабый метеорный поток, но известны крупные всплески, которые пришлись на 1945-й и 1986 годы. Метеоры активны с 17 по 26 декабря. Пик приходится на 22 декабря. В максимуме возможно увидеть от 10 до 50 метеоров в час. Урсиды, как и Гемениды, обладают невысокой скоростью. Луна в фазе первой четверти наблюдению не помешает. Радиант потока находится в созвездии Малой Медведицы.
Около полуночи радиант — точка на небе, откуда вылетают метеоры, — будет располагаться ниже Полярной звезды. В течение ночи он будет обходить звезду с правой стороны и подниматься над горизонтом, что улучшит условия наблюдения. Специалисты напомнили, что наблюдать за звездопадом лучше за городом.
— Предварительно, следует ожидать пролет до 10 метеоров в час. При этом были случаи, когда число падающих звезд доходило до 120. Метеорный поток Урсиды порожден твердыми частицами, которые оставляет после пролета комета Туттля. Период ее обращения вокруг Солнца — 13,5 года, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
Астроном добавил, что саму комету рядом с Солнцем можно будет наблюдать в августе следующего года, что повлияет на активность потока.
В начале октября над Новосибирском пролетел метеорный поток с красными звездами. Он образовался благодаря небольшой комете Джакобини-Циннера. А в ноябре можно было наблюдать за звездопадом Леониды, во время которого за час пролетало около 15 метеоров.
Ранее новосибирец Герман Марков сделал снимок газа, из которого строятся звезды. Это явление удалось запечатлеть в туманности Бабочка — посмотрите, что получилось.