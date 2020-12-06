Новосибирские археологи нашли на Алтае две неизвестные пещеры неандертальцев

Археологи обнаружили на Алтае две неизвестные пещеры неандертальцев
Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили две неизвестные пещеры в Алтайском крае. Пещеры нашли недалеко от двух других археологических памятников около реки Чагырка. Ранее там были найдены останки неандертальцев, обитавших на той территории 60 тысяч лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника института, доктора исторических наук, профессора РАН Ксению Колобову.
Археологи нашли орудие среднего палеолита, принадлежащее поздним алтайским неандертальцам, которые там обитали, а также другие артефакты эпохи.
К раскопкам обнаруженных пещер, по словам Ксении Колобовой, планируется приступить в 2021 году. Исследование пещер поможет определить, как жили неандертальцы:
— У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания, — сказала Ксения Колобова.
Уже известно, что неандертальцы Чагырки генетически ближе к европейским популяциям, чем к тем неандертальцам, которые жили в расположенной в 100 км Денисовой пещере.