Новосибирские археологи нашли на Алтае две неизвестные пещеры неандертальцев

Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили две неизвестные пещеры в Алтайском крае. Пещеры нашли недалеко от двух других археологических памятников около реки Чагырка. Ранее там были найдены останки неандертальцев, обитавших на той территории 60 тысяч лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника института, доктора исторических наук, профессора РАН Ксению Колобову.

Археологи нашли орудие среднего палеолита, принадлежащее поздним алтайским неандертальцам, которые там обитали, а также другие артефакты эпохи.