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Новосибирец сделал снимок газа, из которого строятся звезды, — он потратил на это 2,5 часа

Герман Марков сфотографировал туманность Бабочка в созвездии Лебедя

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Крупная звезда в левой части кадра — Садр

Крупная звезда в левой части кадра — Садр

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Новосибирский астрофотограф сделал снимок туманности Бабочка

Новосибирский астрофотограф Герман Марков смог сделать снимок туманности Бабочка в созвездии Лебедя.

— Это — туманность Бабочка, скопление газа, из которого строятся звезды. Она находится на расстоянии около 5000 световых лет. Сама съемка длилась примерно 2,5 часа, может, чуть меньше, — рассказал НГС фотограф.

Герман Марков проводил съемку, чтобы протестировать оборудование. Он сделал серию снимков, а затем совместил их для лучшего качества. Герман также объяснил на своей странице, что рядом с туманностью находится яркая звезда Садр из созвездия Лебедя.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В прошлом году Герман Марков заснял туманность от взрыва сверхновой звезды, которая напоминает зловещую улыбку. Спустя год он опубликовал снимок с дополнительной обработкой, на котором звезды было видно лучше.

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астрономиязвездыфотография
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