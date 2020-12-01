Новосибирец сделал снимок газа, из которого строятся звезды, — он потратил на это 2,5 часа

Новосибирский астрофотограф сделал снимок туманности Бабочка
Новосибирский астрофотограф Герман Марков смог сделать снимок туманности Бабочка в созвездии Лебедя.
— Это — туманность Бабочка, скопление газа, из которого строятся звезды. Она находится на расстоянии около 5000 световых лет. Сама съемка длилась примерно
Герман Марков проводил съемку, чтобы протестировать оборудование. Он сделал серию снимков, а затем совместил их для лучшего качества. Герман также объяснил на своей странице, что рядом с туманностью находится яркая звезда Садр из созвездия Лебедя.
В прошлом году Герман Марков заснял туманность от взрыва сверхновой звезды, которая напоминает зловещую улыбку. Спустя год он опубликовал снимок с дополнительной обработкой, на котором звезды было видно лучше.