Новосибирские разработчики приложения о настроении получили путевку в Кремниевую долину

По его словам, подобные программы дают возможность ускорить бизнес-процессы в компании и «прокачаться». После прохождения программы компания должна будет выступить перед инвесторами из Кремниевой долины и всего мира. Новосибирцы смогут представить свой проект и получить финансирование.



— Можно сказать, мы выиграли деньги — 7,5 тысячи долларов. Это и есть стоимость акселерации. Вместе с нами в этой же программе участвуют IT-компании из Сингапура, Калифорнии, Москвы, которые хотят развить свой бизнес в Америке. Это, по сути, и есть конечная цель. Но еще и получить нужные контакты и инвестиции, — отметил Млад.



Сейчас компания начала акселерацию. Из-за большого объема работы команда уже объявила о поиске дополнительных сотрудников — разработчика и дизайнера. Как добавил Млад, если бы не коронавирус, новосибирские разработчики отправились бы в Америку, но пока вынуждены взаимодействовать с менторами онлайн. Выступление перед инвесторами также будет проходить в онлайн-формате.



— Для нас это вызов. Потому что как только для нас закончился акселератор в Технопарке, сразу же началась эта программа. То есть мы прыгнули из одного акселератора в другой, поэтому для команды это, конечно, напряжение. Но это и такое плодотворное время, так как то, что мы сейчас сделаем, увидят наши менторы и инвесторы, — отметил разработчик.

