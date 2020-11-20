Новосибирские разработчики приложения о настроении получили путевку в Кремниевую долину

Команда разработчиков приложения Happ Core из Академгородка стала участником мировой акселерационной программы (программы поддержки). Ее организовал американский венчурный фонд GSD Ventures из Кремниевой долины, представители которого приезжали в Новосибирск этой осенью.
— Этот венчурный фонд выступал партнером бизнес-инкубатора в Технопарке. Осенью мы решили поучаствовать в пре-акселераторе Технопарка, где нам посчастливилось выступить перед одним из основателей GSD Ventures. Мы относились к этому опыту как к тренировке, так как нам казалось, что мы еще не готовы к такому уровню. Тем не менее мы выступили, а через месяц неожиданно узнали, что единственной компанией, которую выбрал фонд, стали мы. Получили путевку уже в американскую акселерационную программу, — пояснил один из идеологов и разработчиков приложения Happ Core, который представился Младом.
По его словам, подобные программы дают возможность ускорить бизнес-процессы в компании и «прокачаться». После прохождения программы компания должна будет выступить перед инвесторами из Кремниевой долины и всего мира. Новосибирцы смогут представить свой проект и получить финансирование.
— Можно сказать, мы выиграли деньги — 7,5 тысячи долларов. Это и есть стоимость акселерации. Вместе с нами в этой же программе участвуют IT-компании из Сингапура, Калифорнии, Москвы, которые хотят развить свой бизнес в Америке. Это, по сути, и есть конечная цель. Но еще и получить нужные контакты и инвестиции, — отметил Млад.
Сейчас компания начала акселерацию. Из-за большого объема работы команда уже объявила о поиске дополнительных сотрудников — разработчика и дизайнера. Как добавил Млад, если бы не коронавирус, новосибирские разработчики отправились бы в Америку, но пока вынуждены взаимодействовать с менторами онлайн. Выступление перед инвесторами также будет проходить в онлайн-формате.
— Для нас это вызов. Потому что как только для нас закончился акселератор в Технопарке, сразу же началась эта программа. То есть мы прыгнули из одного акселератора в другой, поэтому для команды это, конечно, напряжение. Но это и такое плодотворное время, так как то, что мы сейчас сделаем, увидят наши менторы и инвесторы, — отметил разработчик.
О приложении Happ Core и работе новосибирских математиков, которые задумали измерить счастье, мы рассказывали в этом году. В своем приложении они воплощают в жизнь идею о всемирном индексе настроения. Читайте репортаж из их атмосферной штаб-квартиры.