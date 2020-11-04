Почему прогнозы по коронавирусу постоянно меняются: разбираемся вместе с математиками

Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, почему прогнозы на основе математических моделей постоянно меняются и можно ли им доверять.

Как строятся модели

Начнем с того, что, поскольку математические модели всегда заменяют оригинал, при построении существует некое упрощение. Математическая модель — это не обязательно прогноз.

— Все модели можно классифицировать разными способами. Можно выделить модели оптимизации (их могут использовать, например, в инвестициях), есть кибернетические модели (они часто используются для анализа поведения объекта при различных внешних воздействиях). Еще один класс моделей можно условно назвать моделью трудноформализуемых объектов: для их изучения нужно включить дополнительное звено — эксперта. И последнее — модели прогноза. Они нужны для того, чтобы, зная текущее состояние и какие-то граничные условия, определить поведение изменения системы, — говорит Михаил Семенов.



Михаил Семенов — кандидат физико-математических наук, доцент отделения экспериментальной физики Томского политехнического университета.

