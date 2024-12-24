Покой и благоговение: новосибирские католики отметили Рождество — 10 кадров из Кафедрального собора

В Рождество католическая церковь проводит три рождественские службы — мессы. Первая начинается в полночь — Месса Навечерия Рождества: символизирует единство Отца и Сына. Вторая служится на рассвете, она символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. Третья служится днем — это символ рождения Иисуса в сердцах всех верующих