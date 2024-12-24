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Религия Покой и благоговение: новосибирские католики отметили Рождество — 10 кадров из Кафедрального собора

Покой и благоговение: новосибирские католики отметили Рождество — 10 кадров из Кафедрального собора

В канун праздника в соборе собрались сотни человек

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35 комментариев

Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря

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В Новосибирске 24 декабря в кафедральном соборе Преображения Господня прошло празднование сочельника. Для прихожан дети и подростки разыграли традиционную рождественскую сценку, посвященную рождению Иисуса Христа, а после состоялась торжественная месса. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил празднование, показываем, как прошла служба.

Елка является важным элементом католического Рождества, имеющим глубокие символические корни. Эта традиция восходит к германским народам, где ель олицетворяла жизнь и плодородие. С распространением христианства елка приобрела новое значение — она стала символом райского древа, которое олицетворяет вечную жизнь, даруемую через Иисуса Христа

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С появлением первой вечерней звезды у верующих заканчивается строгий пост. Начинается празднование Рождества Христова, которое длится 8 дней — вплоть до 1 января

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В Рождество католическая церковь проводит три рождественские службы — мессы. Первая начинается в полночь — Месса Навечерия Рождества: символизирует единство Отца и Сына. Вторая служится на рассвете, она символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. Третья служится днем — это символ рождения Иисуса в сердцах всех верующих

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При входе в храм слышны звуки органной музыки. Рождественское настроение дополняет запах зеленой елки. Она украшена разноцветными шарами и в традициях праздника символизирует райское дерево

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В канун праздника в соборе собрались сотни человек. На богослужение пришли люди разных возрастов

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Рождественский сочельник встречают представители практически всех христианских конфессий мира. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей. Различие во времени встречи праздника объясняется отличиями календарных стилей

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В храмах по всему миру проводят предпраздничные мессы, где священники читают отрывки из Евангелия о рождении Иисуса Христа. Устанавливаются вертепы с фигуркой младенца

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Вечерняя месса по правилам должна начинаться в полночь, но иногда ее разрешается проводить на несколько часов раньше

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У католиков существует традиция в день сочельника не принимать пищу до наступления темноты — в воспоминание о Вифлеемской звезде, которая возвестила волхвов и пастухов о рождении Богомладенца

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Рождественское богослужение — традиционное для новосибирских католиков. Посмотрите, каким оно было в прошлом году.

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Комментарии
35
Руководитель Фабрики Эльфов в Литве
25 декабря, 07:35
Поздравляю всех верующих и практикующих христиан живущих по григорианскому календарю с праздником Рождества Христова! Пусть вера ваша помогает вам.
Гость
24 декабря, 23:59
Судя по всему, все было прилично. Боты расстроились, ожидая сатанинские жертвоприношения. Ёлочка понравилась, гораздо приятнее, чем многие крупные городские.
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