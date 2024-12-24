Религия Покой и благоговение: новосибирские католики отметили Рождество — 10 кадров из Кафедрального собора
Покой и благоговение: новосибирские католики отметили Рождество — 10 кадров из Кафедрального собора
В канун праздника в соборе собрались сотни человек
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В Новосибирске 24 декабря в кафедральном соборе Преображения Господня прошло празднование сочельника. Для прихожан дети и подростки разыграли традиционную рождественскую сценку, посвященную рождению Иисуса Христа, а после состоялась торжественная месса. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил празднование, показываем, как прошла служба.
Рождественское богослужение — традиционное для новосибирских католиков. Посмотрите, каким оно было в прошлом году.
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