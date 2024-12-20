Рождество Христово в 2025 году: когда будет и как его провести, чтобы забыть о неудачах

В 2025 году Рождество выпало на один из новогодних выходных, так что примету не заниматься тяжелым трудом мы будем соблюдать автоматически Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Рождество — один из самых крупных христианских праздников. Знаковым он остается для всех людей еще с древних времен. А в некоторых странах его отмечают намного богаче и ярче, чем рядом идущий Новый год. Рассказываем, какая история стоит за всем этим, когда Рождество в 2025 году, как оно прижилось в России и как его принято праздновать.

История Рождества

Еще примерно за 600 лет до Рождества Христова в Ветхом Завете было описано, что придет день, когда на земле появится Спаситель, который поможет объединить людей и Бога. Мудрецы столетия ждали этого дня и искали знак. И вот он явился. Этим знаком стала Вифлеемская звезда.

А пока она еще не взошла на небосводе, беременная Дева Мария и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем на перепись населения. Место для ночлега они не нашли и от безысходности остановились в пещере для скота. Там-то Мария и разродилась. Ее сын, Иисус Христос, в долгом представлении не нуждается. Как раз в день его рождения на небе и загорелась Вифлеемская звезда — тот самый знак, по которому волхвы поняли, что на земле появился Мессия, будущий спаситель человечества.

Идя на свет звезды, мудрецы добрались до пещеры, где появился Иисус. Пришли они не с пустыми руками — каждый нес подарки Спасителю: золото (символ роскоши), ладан (в те времена он был дорогой ароматической смолой), смирну (как символ того, что Иисус, конечно, — будущий царь и божественный учитель, но при этом — человек, которому суждено умереть).

О появлении Иисуса узнали не только волхвы, но и царь Ирод, который решил во что бы то ни стало помешать исполнению пророчества. Он приказал убить всех младенцев возрастом до двух лет. Казалось, малышу уже не спастись, но ангел предупредил Иосифа о том, что тот должен бежать с женой и Иисусом в Египет. Именно там семья и прожила до самой смерти царя Ирода, а позже вернулась в Назарет.

Как Рождество появилось в России

Отмечать Рождество на Руси стали с X века, после Крещения. Люди приняли новые традиции — ходить в храм и поститься, но при этом не забывали про языческие обряды. Поэтому перед службой было положено оставить еду для душ умерших родственников, а также домовым, которые оберегали дом. Ведь кто захочет остаться в немилости тех или других?

Вплоть до XVIII века Рождество ограничивалось лишь гуляниями и поздравлением близких. Никаких подарков под елкой, да и самого этого дерева в доме не было до прихода к власти Петра I. Но в императорской России все пошло совсем по другому. Со временем русский человек принял, что ель — дерево младенца Иисуса, как завещал святой Бонифаций, а на ее макушку принято ставить Вифлеемскую звезду, как ту, что загорелась во время появления на свет Спасителя. Но и здесь не обошлось без отсылки к прошлому: именно во времена язычества появилась традиция класть подношения духам под дерево, чтобы задобрить их.

Когда отмечают Рождество в России

Каждый год Рождество в России отмечается 7 января. Интересно, что так было не всегда. До 1918 года православное и католическое Рождество праздновали 25 декабря. Но из-за замены юлианского календаря на григорианский после революции праздник сдвинулся на 13 дней.

В православном календаре Рождество — точка длинного, 40-дневного, поста. Всё это время верующие люди воздерживаются от мяса, молочных продуктов и других изысков для очищения души и мыслей. Начиная с 7 января и вплоть до Крещенского сочельника, 18 января, принято разговляться — есть то, в чем отказывал себе во время поста, ходить в гости и поздравлять с наступившим праздником.

Что можно и нельзя делать в Рождество

Как и к любому празднику, к Рождеству нужно подготовиться. 6 и 7 января нельзя устраивать уборку, так как, выметая сор, вы «выкидываете» из дома благополучие и достаток. По некоторым источникам, прибираться не рекомендуется вплоть до Старого Нового года, который проходит 14 января. Так что затеять стирку, помыть полы и даже избавиться от старых вещей лучше с 1 по 5 января.

Не торопитесь после Нового года сразу убирать мишуру, дождик и все атрибуты. Чем богаче в Рождество украшен дом, тем больше счастья в его стенах будет все 365 дней. И не забудьте повесить новую елочную игрушку: такая мелочь, как считали наши предки, открывает дверь радостным моментам.

Обновки не должны ограничиваться только игрушкой. Можно смело пополнять гардероб и провести праздник в новых туфлях, платье или любой другой одежде. Считается, встречать Рождество в новом наряде — к прибыли и достатку.

Рождество — не время для ссор, ругательных слов, плохих мыслей и жалоб. В этот день крайне важно весь негатив превратить в позитив: поздравлять близких людей, желать благополучия, счастья и здоровья. А если вы давно с кем-то поругались, 7 января — самый подходящий день для примирения.

Во время празднования важно не забывать о нуждающихся, даже братьях наших меньших. Если животное в доме будет сытым, то проблем с деньгам в течение года не будет.

Традицию в Рождество кормить бедных и обездоленных подкрепляла легенда о Святом Николае, который стал прототипом Деда Мороза. Считается, что он до сих пор ходит среди людей и просит о помощи, и если быть к нему милосердным, он будет щедрым заступником весь следующий год. Но важно в праздник помогать, не ожидая ничего взамен и не давая в долг, иначе есть шанс весь год быть без денег и в слезах.

Что поставить на рождественский стол

Традиционно на Рождество готовят много, как минимум 12, блюд, по количеству апостолов. Важно, чтобы на столе была праздничная кутья — сочиво, которое символизирует воскрешение и здоровье. Это сладкая каша из зерен пшеницы и меда с добавлением сухофруктов. Важно съесть хотя бы ложку сочиво, иначе весь год будут проблемы со здоровьем.

На горячее принято готовить гуся с яблоками, свиные ребра с домашними колбасками, в редких случаях — курицу. Мясо подают вместе с квашеной капустой и картошкой. Также на стол ставят соленые и сладкие пирожки, колядки, вареники, блины и пряники.

Приметы на Рождество

Какая будет погода, кто первый постучится в дверь и разобьется ли кружка, пока накрываешь на стол, — по многим этим деталям можно подметить и даже предсказать, что ждет в будущем. Приведем некоторые рождественские приметы:

метель на Рождество — к приходу ранней весны;

теплая погода на Рождество говорит о холодной и поздней весне;

утренний снегопад и большие сугробы 7 января — к обильному урожаю в течение года;

если 7 января первой в гости придет женщина, то это к горю, а если мужчина, то к богатству;

ребенку, который родился 7 января, будет улыбаться удача всю его жизнь;

разбитая в доме посуда в Рождество предвещает скорую ссору.