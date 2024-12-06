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Религия подробности «Водку пьют шайтаны»: омский муфтий — о свинине, алкоголе и женщинах без платков

«Водку пьют шайтаны»: омский муфтий — о свинине, алкоголе и женщинах без платков

Муфтий соборной мечети считает, что женщины своим видом насилуют мужчин

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5 комментариев

Мечеть работает в Омске с 1997 года

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Улица 20-я Линия, 120. Здесь расположилась самая крупная из омских мечетей. Трудно не заметить ее огромный купол и минареты, устремленные ввысь. Они создают архитектурный ансамбль. По размеру здание занимает третье место в России после санкт-петербургской и казанской мечетей. Оно может вместить около 5 тысяч прихожан одновременно.

Наверняка большинство омичей были в христианских храмах, а вот про внутреннее устройство мечети знают немногие. Поэтому корреспондент NGS55.RU Анастасия Чеснокова и фотограф Евгений Софийчук решили посмотреть, как же там всё устроено. В мечети им удалось узнать, почему женщине надо закрывать всё тело, кроме лица, и как называют мусульман, которые едят свинину.

«У нас демократия»

Мечеть огорожена высоким железным забором. Белое здание, состоящее из трех этажей, разделено на несколько частей: основной зал, где молятся, медресе (школа) и помещение ритуальных услуг. Сюда, как и в христианский храм, нужно правильно одеться. Для мужчин правила простые. Достаточно лишь прийти не в шортах, чтобы были закрыты колени. К внешнему виду женщин требования более строгие: покрывать нужно всё, кроме лица и кистей рук.

Муфтия Зулькарная Шакирзянова возмущает, что женщина, выходя из мечети, снимает платок. Так, по его словам, быть не должно.

— Женщины сюда приходят в платках, выходят и снимают. Я говорю: «А что вы так делаете? Снимите колготки, в плавках ходите по улице? Почему?» Женщины говорят, что мужчины насилуют их. Это наоборот. Женщины насилуют мужчин. Если женщина пришла вот такая, какой я мужчина, если я не посмотрю на нее.

По мнению муфтия, у женщины должно быть покрыто всё, кроме лица

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Верхний этаж женский, нижний — мужской. При входе в мечеть все в обязательном порядке разуваются и оставляют обувь на полке. По всей площади лежат мягкие зеленые, как трава, ковры. Один из главных обрядов — омовение.

— В туалет сходил, подмылся. Потом руки моешь три раза, рот три раза, нос три раза высмаркиваешь, лицо моешь, щиколотки моешь. Чистота — залог здоровья, чистота — залог молитвы. Что женщинам, что мужчинам. Женщина туда поднимается, мужчина — сюда. Все стоят в ряд. Плечо-плечо должно быть задето, чтобы расстояния не было. Почему? Чтобы шайтан между вами не ходил. Дьявола не было. Плечи должны задевать друг друга плотно. И всё, молитва идет, — рассказал Шакирзянов.

Перед входом всем обязательно нужно снять обувь

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Так выглядит мечеть с верхнего этажа

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На потолке в здании висит люстра. Многие отмечают ее сходство с восьмиконечной звездой. Однако выступает она исключительно в роли декоративного элемента.

Люстра выполняет декоративную функцию

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Основное сооружение в мечети — михраб. Это ниша в стене, направленная в сторону мечети Кааба в Мекке. В какой бы части мира ни располагалось здание, михраб всегда будет смотреть в сторону города в Саудовской Аравии. Справа стоит еще один главный элемент мечети — минбар. Это переносная кафедра для чтения Корана и проповеди. Конструкция включает в себя короткую лестницу, ведущую к верхней платформе, которая иногда закрыта небольшим куполом. Сверху минбара расположены две надписи, которые означают «Аллах» и «Мухаммед».

Это часть в мечети называется михраб

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— Мулла поднимается на лестницу. Я когда провожу службы, стою на второй ступеньке. Это говорит о человеке, сколько у него знаний. Если человек поднимется выше, значит, у него знаний больше. Если у человека знаний нет и он поднялся на третью, на четвертую ступень, это значит хвастун. Когда читают проповедь, держат эту палку. Это религиозная трость. Мне в Москве ее подарили. Я ее когда вез, мне девушки в аэропорту говорят: «А вы что, Дед Мороз, что ли?»

Религиозную трость Зулькарнай Шакирзянов привез из Москвы

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Здесь же, при мечети, учат детей писать и читать. Фактически это аналог церковно-приходской школы. Кроме того, детям преподают арабский язык, а также дают основы Корана и религиозного знания.

— Студенты ходят, сейчас каникулы же, а в каникулы вся молодежь приходит, разные нации. Дети здесь занимаются изучением арабского языка, читают молитву, а каждый день здесь открытый курс изучения Корана. Где-то студентов 50 уже выпустились, 20 опять учатся, — рассказал муфтий.

Обучение проходят дети разных возрастов

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В мечети также проводят экскурсии. По словам Шакирзянова, студенты всегда удивляются, почему в православных церквях такого нет:

— У нас демократия. У нас, вы видите, никаких рисунков нет, красоты нет. Пророк сказал: «Мечети не украшайте золотыми слитками, мечеть украшает приход людей».

«Люди, которые водку пьют, не мусульмане»

В мечети проводят праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Его отмечают три дня. По традиции мусульмане в качестве жертвенного животного, которое должно быть здоровым, используют годовалых баранов или овец, двухлетних коров или быков.

— По праздникам, в Курбан-байрам, где-то 4–5 тысяч человек бывает, чтобы всех вмещать, мы открываем низ. И вся улица заполнена, во двор ковры выносим, — рассказал Шакирзянов.

Перед праздником у мусульман начинается пост, который длится 30 дней.

— Пост идет, значит, до восхода солнца покушал. Не пить, не кушать ничего. Ни интимности, ни любви. Ничего не должно быть. Отказываться от всего жизненного. И до захода солнца. Солнце зашло — начинаешь кушать. И до утра можешь кушать. Кроме свинины. Свинина вообще запрещена, — отметил муфтий.

Муфтию 76 лет

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Мусульманин, который ест свинину, — предатель, говорит Шакирзянов:

— Это не мусульманин. Он предатель. Изменник. Таких людей за мусульман считать нельзя. Которые водку пьют, это не мусульмане. Шайтаны.

Кроме того, во время поста начинаются разговение (вечерний прием пищи). В мечети собирается около 300 человек и накрывают стол.

На выходе все желающие могут оставить пожертвование, которое потом будет использоваться на нужды мечети. Похороны и бракосочетания здесь проводят бесплатно. Зулькарнай Шакирзянов считает, что сейчас на похоронах делают бизнес. А это, по его мнению, не к добру:

— Всё бесплатно должно быть. А у нас сейчас на похоронах бизнес делают. Это всё не к добру. Вот это всё мы перечеркиваем. Я всегда в мечети говорю: «Мы похороны, отпевания за деньги делаем. Из-за этого Бог наказывает нас, евреев, христиан, мусульман».

Мечеть огорожена железным забором

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25-летний отец Иоанн — из Барнаула. Он служит в храме на кладбище, играет на гитаре, воспитывает двух детей и ведет православное молодежное объединение. О том, что приводит людей к Богу, зачем ходить в церковь и сложно ли проводить отпевания, священнослужитель рассказал нашим коллегам из NGS22.RU, подробнее по ссылке.

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Мечеть Омск Мусульмане Религия
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Комментарии
5
Гость
9 минут
мы в россии живем.православные
Гость
3 минуты
Пусть расскажет, не стесняется, как Ермак их крестил, потом за свинину поговорим.)
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