Рождественский пост: что обязательно сделать 28 ноября, чтобы быть богатым и счастливым

Источник: Семен Громов, Ксения Сергеева

В конце ноября у православных начинается один из самых строгих постов, Рождественский. Он продлится с 28 ноября до 6 января. В это время верующие отказываются от мяса, яиц, молочных продуктов. А в народном календаре 28 ноября — Гурьев день. Такое название пошло от имени христианского мученика Гурия, день памяти которого приходится на эту дату. Он считался покровителем брака. Женщины обращались к нему с просьбой защитить семью, особенно те, которых муж обижал.

Подробно о самых главных приметах, связанных с 28 ноября, рассказали в коротком видео выше.

Что можно и что нельзя делать

С начала поста старались больше времени проводить с близкими, чаще ходить в храмы. Также в пост особенно важна была помощь нуждающимся. Конфликты и ссоры в этот день поста, как и во все последующие, под запретом. А еще верили, что у мужа и жены, которые поругались в Гурьев день, отношения уже не наладятся. Также в этот день было принято ходить в баню. Предки верили, что так они обретут крепкое здоровье на весь следующий год.

Приметы на погоду

В этот день на Руси люди особое внимание обращали на поведение животных и погоду. Например, если в Гурьев день кони громко ржут, придут хорошие вести. Найти на дороге подкову в этот день — к большой удаче. Если дует ветер, то он будет продолжаться до 19 декабря. Если в этот день снега было много, то считалось, что это к богатому урожаю в следующем году. День выдался теплым и начал идти мокрый снег, значит, май будет холодным и дождливым.