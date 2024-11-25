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Религия «Вы не чувствуете в этом чего-то мерзкого?»: Никита Михалков прошелся по главному форуму похоронщиков «Некрополь»

«Вы не чувствуете в этом чего-то мерзкого?»: Никита Михалков прошелся по главному форуму похоронщиков «Некрополь»

Мероприятие ежегодно проходит в Москве при поддержке владельцев новосибирского крематория

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156 комментариев

Никита Михалков обрушился с критикой на форум-выставку «Некрополь World Russia 2024»

Кинорежиссер Никита Михалков в своем шоу «Бесогон TV» в эфире от 23 ноября раскритиковал международную форум-выставку «Некрополь World Russia 2024». Он отметил, что выставка проходит во время спецоперации, кроме того, в непосредственной близости от «Крокус Холла», где 22 марта в теракте погибли 146 человек.

— Вы не чувствуете в этом чего-то мерзкого? — задается вопросом Михалков.

Далее он перечисляет, что именно можно встретить на «Некрополь World Russia 2024»:

— Здесь черепа, рога, панночки, восставшие из гроба, сувенирные гробы, призраки, черные ангелы, топоры смерти, скамейки из гробов, а посреди всего этого черная фигура бойца… Как? Скажите мне, зачем устраивать шоу из смерти именно сейчас, именно в это время? А не похожи мы в этом на Украину? — опять ставит перед аудиторией вопрос Михалков.

Он выразил уверенность, что в стране противника на кладбищах можно увидеть «не почитание погибшего, а воспевание культа смерти».

Далее Михалков обращается в своих рассуждениях к демографическим показателям, таким как снижение рождаемости, сокращение числа заключенных браков, увеличение разводов.

— Неужели важнее, чем усилие людей, общества, государства к тому, чтобы исправить это положение, для нас устраивать выставки смерти? Я никого не осуждаю, я задаю вопрос, — говорит он.

Согласны ли с мнением Никиты Михалкова?

Полностью!
Нет, он перегибает.
Бизнес есть бизнес.

Организатор выставки — новосибирская компания ООО «Некрополь-Экспо», директор которой, Борис Якушин, на момент публикации воздержался от комментариев.

Якушин Борис Сергеевич — сын основателя Новосибирского крематория Сергея Якушина. Он является учредителем и генеральным директором ООО «Некрополь» (выручка за 2023 год 25 млн руб.), ООО «Новосибирский Крематорий» (выручка за 2023 год 1,2 млн руб.), учредителем и директором ООО «Новосибирское агентство похоронных процессий» (выручка в 2022 году 22 млн руб.), а также руководителем еще пяти действующих организаций, в основном в сфере похоронного бизнеса.

В 2022 году кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал новосибирское соревнование по копанию могил на скорость, которое также проходило в рамках форума «Некрополь».

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Новосибирск Некрополь World Russia 2024 Никита Михалков Критика Новосибирский крематорий Борис Якушин Сергей Якушин
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Комментарии
156
Aнгличанка Гадит
13 часов
Этот вальяжный номенклатрурно-советский барин, разодетый в недешевые западные наряды, вскормленный грудью столь же номенклатурного папеньки на номенклатурной даче на на Николиной Горе в окружении домработниц, обласканный всеми властями за невероятное угодничество и подхалимство, сидит развалившись, седи икон, и рассуждает о нравственности...
Зверемана... Животнама
13 часов
Если бы для государства (и для Никиты Михалкова, как человека, который уверен, что он говорит в интересах и от имени государства) сво была трагедией национального масштаба, можно было бы говорить о каком-то противоречии - мол, как можно устраивать такое мероприятие, когда "там гибнут наши парни"? Но это не трагедия ни для государства, ни для Михалкова, ни для значительной части комментаторов здесь, поэтому не понимаю, чего зря пар пускать. Т.е. зачем пускать пар нужно Михалкову, понимаю отлично - чистая пропаганда без примеси, игра на эмоциях ширнармасс.
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