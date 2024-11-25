«Вы не чувствуете в этом чего-то мерзкого?»: Никита Михалков прошелся по главному форуму похоронщиков «Некрополь»

Никита Михалков обрушился с критикой на форум-выставку «Некрополь World Russia 2024» Источник: Бесогон TV / Смотрим.ру











Кинорежиссер Никита Михалков в своем шоу «Бесогон TV» в эфире от 23 ноября раскритиковал международную форум-выставку «Некрополь World Russia 2024». Он отметил, что выставка проходит во время спецоперации, кроме того, в непосредственной близости от «Крокус Холла», где 22 марта в теракте погибли 146 человек.

— Вы не чувствуете в этом чего-то мерзкого? — задается вопросом Михалков.

Далее он перечисляет, что именно можно встретить на «Некрополь World Russia 2024»:

— Здесь черепа, рога, панночки, восставшие из гроба, сувенирные гробы, призраки, черные ангелы, топоры смерти, скамейки из гробов, а посреди всего этого черная фигура бойца… Как? Скажите мне, зачем устраивать шоу из смерти именно сейчас, именно в это время? А не похожи мы в этом на Украину? — опять ставит перед аудиторией вопрос Михалков.

Он выразил уверенность, что в стране противника на кладбищах можно увидеть «не почитание погибшего, а воспевание культа смерти».

Далее Михалков обращается в своих рассуждениях к демографическим показателям, таким как снижение рождаемости, сокращение числа заключенных браков, увеличение разводов.

— Неужели важнее, чем усилие людей, общества, государства к тому, чтобы исправить это положение, для нас устраивать выставки смерти? Я никого не осуждаю, я задаю вопрос, — говорит он.

Согласны ли с мнением Никиты Михалкова? Полностью! Нет, он перегибает. Бизнес есть бизнес.

Организатор выставки — новосибирская компания ООО «Некрополь-Экспо», директор которой, Борис Якушин, на момент публикации воздержался от комментариев.

Якушин Борис Сергеевич — сын основателя Новосибирского крематория Сергея Якушина. Он является учредителем и генеральным директором ООО «Некрополь» (выручка за 2023 год 25 млн руб.), ООО «Новосибирский Крематорий» (выручка за 2023 год 1,2 млн руб.), учредителем и директором ООО «Новосибирское агентство похоронных процессий» (выручка в 2022 году 22 млн руб.), а также руководителем еще пяти действующих организаций, в основном в сфере похоронного бизнеса.