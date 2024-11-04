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Религия обзор Казанская икона Божией Матери: в чем она помогает и как правильно ей молиться

Казанская икона Божией Матери: в чем она помогает и как правильно ей молиться

Православные отмечают праздник в ее честь 4 ноября

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1 комментарий

День Казанской иконы Божией Матери — один из значимых праздников для православных христиан. Его история берет начало в период Смутного времени, когда образу молились великие полководцы. Более подробно об истории иконы Казанской Божией Матери мы недавно рассказывали, а теперь давайте узнаем, что говорить перед иконой Казанской Божией Матери, какие молитвы читать и в чем она помогает.

Что дает икона Казанской Божией матери

Согласно преданию, образ Богородицы всегда приходил на помощь, когда об этом просили. Достаточно лишь искренней молитвы и благих целей. Прошения, которые возносят Богородице в молитве перед Казанской иконой Божией Матери, направлены на исцеление, помощь и поддержку. Считается, что образ обладает чудотворной силой и дарует:

  1. Исцеление. Известны случаи избавления от различных недугов, в числе которых и тяжелые проблемы, такие как бесплодие и слепота.

  2. Помощь воинам-заступникам. Образ неоднократно становился символом защиты Руси. Считается, что именно молитва перед казанской иконой помогла изгнать поляков из Москвы. И до сих пор Казанская икона Божией Матери покровительствует военным.

  3. Защиту имущества от пожаров. Такое прошение связано с тем, что сама икона найдена в сгоревшем доме совершенно невредимой.

  4. Правильный выбор. Богородица всегда готова направить на истинный путь тех, кто не уверен и совершенно не понимает, как именно поступить в сложившихся обстоятельствах.

  5. Наставление детей и близких. Нередко Божию Матерь просят о помощи в избавлении от зависимостей и дурных компаний.

  6. Благословение брака. Казанская икона отмечена тем, что помогает сохранить семью и супружескую верность.

Стоит сказать, что в народном календаре церковный праздник в честь иконы получил название Казанская, Казанская Осенняя, Бабья Заступница. Последнее отмечено отдельно, ведь образ прославился тем, что помогает в скором и счастливом замужестве.

Как правильно молиться Богородице

Молитвы Казанской иконе Божией Матери можно возносить и в храме, и дома. Нередко к Богородице обращаются и в тех случаях, когда иконы нет рядом. Особых правил в прошении нет, но лучше учитывать некоторые нюансы:

  1. Обращение всегда должно быть искренним и идти от души.

  2. Человек должен понимать слова молитвы, которую произносит.

  3. Нельзя просить любви конкретного лица или невообразимых благ.

Следует понимать, что к Богородице приходят как к доброй матери, прося поддержки. Причем обычно просят не за себя, а за близких людей: детей, родителей, других родственников и друзей. Такие молитвы считаются наиболее искренними, ведь человек желает лучшего кому-то другому.

О молитвах казанской иконе

Обращаться к Казанской иконе Божией Матери можно с любой из молитв и в любое время суток, так же как и к Богу. Слова могут быть даже свободными, если они исходят от души, но существуют принятые церковью тексты, специально предназначенные для обращения именно к Казанской Богородице.

Молитва пред иконою Божией Матери «Казанская» (22 октября / 4 ноября и 8/21 июля)

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю (и чудотво́рною) ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ Святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия, и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Казанской иконы Божией Матери, глас 4

Засту́пнице усе́рдная, Ма́ти Го́спода вы́шняго. за все́х мо́лиши Сы́на твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, и все́м твори́ши спасти́ся, в держа́вный тво́й покро́в прибега́ющим. Все́х на́с заступи́, о Госпоже́ ца́ри́це и Влады́чице! Иже в напа́стех и ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими, предстоя́щих и моля́щихся тебе́ умиле́нною душе́ю, и сокруше́нным се́рдцем, пред пречи́стым твои́м о́бразом со слеза́ми, и невозвра́тно наде́жду иму́щих на тя́, избавле́ния все́х зо́л. Все́м поле́зная да́руй, и вся́ спаси́, Богоро́дице Де́во: ты́ бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м твои́м.

Казанская икона Богородицы прославилась на Руси и уже несколько столетий помогает людям обрести защиту, разобраться в сложных ситуациях и исцелиться от недугов. Главное не забывать, что вознесение молитв — особое таинство, которое не терпит пренебрежения. Слова должны быть по-настоящему искренними и исходить от души, тогда Богородица не оставит в беде и человек сможет преодолеть трудности.

А вы молитесь Богородице?

И не только Богородице
Обязательно, каждый год 4 ноября
Еще не приходилось, но надо попробовать
Не молились и не собираемся
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Комментарии
1
GNUS111
8 минут
Божия Матерь живёт и жила всегда в Израиле. Там святые места, которые нужно защищать от террористов. Израильский народ мужественно защищает эту землю, Что бы сохранить всех святых в целости и сохранности.
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